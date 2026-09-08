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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۵۳

سپاه پاسداران:

ناوشکن‌های رزمی دشمن حامل موشک‌های کروز و ایجیس هدف‌ حمله قرار گرفت

ناوشکن‌های رزمی دشمن حامل موشک‌های کروز و ایجیس هدف‌ حمله قرار گرفت

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای اعلام کرد: ناوشکن های رزمی DDG-۱۱۹ وDDG-۵۳ حامل موشک های کروز و ایجیس مورد حمله قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای اعلام کرد: ناوشکن های رزمی DDG-۱۱۹ وDDG-۵۳ حامل موشک های کروز و ایجیس مورد حمله قرار گرفتند.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم الله القادر المنتقم

قَتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَ یخُزِهِمْ وَ یَنصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَ یَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِین

امت بپا خاسته و مبعوث شده ایران اسلامی؛ در پاسخ به اقدامات تجاوزکارانه و ایجاد مزاحمت شرورانه ارتش تروریستی شیطان بزرگ برای نفت کش ها وشناورهای ایرانی، نیروی هوافضای مقتدر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عملیات تنبیه متجاوز با رمز "یاحیدر کرار" با موشک های قدرتمند بالستیک، ناوشکن های رزمی DDG-۱۱۹ و DDG-۵۳ حامل موشک های کروز و ایجیس را مورد حمله قرار داد. در اثر این حمله خسارات قابل توجهی به این شناورها وارد شد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نیروهای مسلح ج‌.ا.ا همچنان عزم راسخ خود را در پاسخگویی به اقدامات مذبوحانه و از سر استیصال رژیم آمریکا اعلام و دشمن را از هرگونه خطای محاسباتی برحذر می دارد.

درود بر ملت غیور و بزرگور ایران اسلامی، سلام بر شهیدان و همه رزمندگان

وماالنصر الا من عند الله العزیز الحکیم

کد مطلب 6941810

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    نظرات

    • ایران همدل IR ۰۷:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
      5 0
      پاسخ
      اللهُ اکبر اللهُ اکبر اللهُ اکبر
    • امین IR ۰۸:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
      3 0
      پاسخ
      ابرقدرت اسلامی یعنی ایران ما شاء الله
    • IR ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
      2 0
      پاسخ
      به نام ویاد خداوند متعال امیدوارم که کشورهای اسلامی یه حرکتی به خودشون بدهند و با هم متحد بشوند واین استعمار گران از کشور شون بیرون بیندازند تا مایه درد سر نباشند

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