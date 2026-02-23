به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بابایی در حاشیه نشست شورای معادن استان یزد در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری بیست و هشتمین نشست شورای معادن استان یزد اظهار کرد: در این نشست موضوعات مختلفی از جمله درخواست تعطیلی موقت برخی از معادن استان مورد بررسی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: همچنین تصمیمات لازم در راستای اصلاح محدوده برخی از معادن استان به دلیل تداخل با طرحهای روستایی و تامین مسکن جوانان و نیز بحث اصلاح برداشت معادن اتخاذ شد.
استاندار یزد با اشاره به تبصره ۵ ماده ۱۴ مبنی بر اختیار شورای معادن استانها برای تخفیف ۲۰ درصدی حقوق دولتی به معادن جهت هزینهکرد در پروژههای مختلف گفت: بر اساس مصوبه این نشست تخفیف حقوق دولتی به معادن در پروژههای عمرانی استان هزینه خواهد شد.
بابایی با بیان اینکه پایش آنلاین معادن با همکاری دستگاههای نظارتی، راهداری، پلیس راه و اداره کل صمت استان برای اولین بار در کشور انجام میشود، افزود: بر این اساس بارگیری، ورود و حمل معادن بزرگ در راههای استان به صورت دقیق رصد میشود.
استاندار یزد در بخش پایانی سخنان خود از پیگیریهای مستمر جهت انتقال حسابهای بانکی معادن بزرگ یزد و نیز انتقال کارت بازرگانی واحدهای معدنی به داخل استان خبر داد.
