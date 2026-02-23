۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۴۰

تخفیف ۲۰ درصدی حقوق دولتی معادن یزد در پروژه‌های عمرانی هزینه می‌شود

یزد- استاندار یزد با بیان اینکه تخفیف ۲۰ درصدی حقوق دولتی به معادن در پروژه‌های عمرانی استان هزینه می‌شود، از عزم جدی استان برای انتقال حساب‌های بانکی معادن بزرگ یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بابایی در حاشیه نشست شورای معادن استان یزد در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری بیست و هشتمین نشست شورای معادن استان یزد اظهار کرد: در این نشست موضوعات مختلفی از جمله درخواست تعطیلی موقت برخی از معادن استان مورد بررسی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: همچنین تصمیمات لازم در راستای اصلاح محدوده برخی از معادن استان به دلیل تداخل با طرح‌های روستایی و تامین مسکن جوانان و نیز بحث اصلاح برداشت معادن اتخاذ شد.

استاندار یزد با اشاره به تبصره ۵ ماده ۱۴ مبنی بر اختیار شورای معادن استان‌ها برای تخفیف ۲۰ درصدی حقوق دولتی به معادن جهت هزینه‌کرد در پروژه‌های مختلف گفت: بر اساس مصوبه این نشست تخفیف حقوق دولتی به معادن در پروژه‌های عمرانی استان هزینه خواهد شد.

بابایی با بیان اینکه پایش آنلاین معادن با همکاری دستگاه‌های نظارتی، راهداری، پلیس راه و اداره کل صمت استان برای اولین بار در کشور انجام می‌شود، افزود: بر این اساس بارگیری، ورود و حمل معادن بزرگ در راه‌های استان به صورت دقیق رصد می‌شود.

استاندار یزد در بخش پایانی سخنان خود از پیگیری‌های مستمر جهت انتقال حساب‌های بانکی معادن بزرگ یزد و نیز انتقال کارت بازرگانی واحدهای معدنی به داخل استان خبر داد.

کد خبر 6757968

