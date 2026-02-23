پزشکیان: نگاه ایران به آفریقا راهبردی و مبتنی بر منافع متقابل است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان عصر امروز (دوشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۴)، در دیدار با «سلستین سیمپوره» وزیر جنگ و دفاع بورکینافاسو، بر علاقمندی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه و تعمیق مناسبات با کشورهای قاره آفریقا، به‌ویژه بورکینافاسو، تأکید کرد.

رئیس‌جمهور با تصریح بر اینکه نگاه جمهوری اسلامی ایران به قاره آفریقا همواره نگاهی راهبردی، بلندمدت و مبتنی بر منافع متقابل بوده است، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران توسعه همکاری‌های همه‌جانبه با کشورهای آفریقایی را در چارچوب دیپلماسی متوازن با جدیت دنبال می‌کند و آمادگی دارد ظرفیت‌های گسترده خود را در مسیر ارتقای سطح روابط دوجانبه به کار گیرد.

پزشکیان ضمن قدردانی از مواضع اصولی و نگاه مثبت رئیس‌جمهور بورکینافاسو در قبال جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی، به اهمیت تبادل هیئت‌های عالی‌رتبه سیاسی، دفاعی و اقتصادی میان دو کشور اشاره و خاطرنشان کرد: استمرار رفت‌وآمدهای رسمی و گسترش رایزنی‌های تخصصی می‌تواند زمینه‌ساز تعمیق اعتماد متقابل، تقویت پیوندهای دوستانه و افزایش سطح تعاملات در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصادی، علمی، صنعتی و دفاعی باشد و بی‌تردید توسعه روابط با بورکینافاسو در چارچوب سیاست کلان جمهوری اسلامی ایران در قبال آفریقا، به ارتقای سطح همکاری با سایر کشورهای این قاره نیز خواهد انجامید.

رئیس‌جمهور همچنین با تجلیل از روحیه استقلال‌طلبانه و رویکرد ضدسلطه دولت و ملت بورکینافاسو، ابراز اطمینان کرد که با اتکال به اراده ملی و انسجام داخلی، دولت و مردم بورکینافاسو در مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی پیروز خواهند شد.

پزشکیان با اعلام آمادگی کامل جمهوری اسلامی ایران برای انتقال تجربیات و دانش فنی در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه در عرصه‌های علمی، صنعتی و دفاعی، تصریح کرد: همکاری‌های دوجانبه می‌تواند بر پایه تبادل تجربیات موفق در زمینه‌های توسعه زیرساخت‌های صنعتی و تقویت ظرفیت‌های فناورانه گسترش یابد.

وزیر جنگ و دفاع بورکینافاسو نیز در این دیدار، ضمن ابراز خرسندی از ملاقات با رئیس‌جمهور کشورمان و تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان به دولت و ملت ایران، از ایستادگی و مقاومت ملت ایران در برابر فشارها و تحریم‌های چند دهه گذشته تجلیل کرد.

سلستین سیمپوره با اشاره به پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران طی بیش از چهار دهه گذشته، به‌ویژه در حوزه صنایع دفاعی و فناوری‌های پیشرفته، این دستاوردها را نمادی از اقتدار ملی، خوداتکایی راهبردی و مدیریت هوشمندانه در شرایط محدودیت‌های بین‌المللی توصیف کرد.

وزیر جنگ و دفاع بورکینافاسو با بیان اینکه کشورش بیش از یک دهه است با پدیده تروریسم و بی‌ثباتی امنیتی مواجه است، تأکید کرد: معتقدیم منشاء اصلی بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه ما متفاوت از آنهایی نیستند که میخواهند ملت ایران را به تسلیم وادارند ، هدف جریان‌های سلطه‌گر استمرار وابستگی و ممانعت از تحقق حاکمیت واقعی ملت‌ها است و مردم بورکینافاسو مصمم‌اند با اتکا به اراده ملی، مسیر استقلال، پیشرفت اجتماعی و توسعه اقتصادی را با قدرت ادامه دهند.

سلستین سیمپوره با ابراز علاقه‌مندی کشورش برای گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف، ایران را کشوری با پیشینه‌ای پرافتخار در حمایت از استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی ملت‌ها توصیف کرد و افزود: ملت بورکینافاسو با الهام از تجربه ایران بر این باور است که استقلال و حاکمیت ملی اعطا شدنی نیست، بلکه در پرتو ایستادگی و تلاش ملت‌ها به دست می‌آید.