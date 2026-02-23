۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۰۹

راه اندازی معادن غیر فعال زنجان زمینه اشتغال ۴ هزارنفر را فراهم می کند

زنجان- مدیر اجرایی طرح احیا ، فعالسازی و توسعه معادن کشور گفت: راه اندازی معادن غیر فعال استان زنجان زمینه اشتغال ۴ هزار نفر را فراهم می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جرجانی در نخستین کارگروه احیا، فعالسازی و توسعه معادن کوچک مقیاس استان زنجانگفت: هم اکنون هزار و ۹۶۶ نفر در معادن کوچک مقیاس فعال استان مشغول به کار هستند که در صورت راه اندازی معادن غیر فعال زمینه اشتغال مستقیم برای هزار نفر و اشتغال غیر مستقیم برای ۳ هزار نفر فراهم می گردد.

مدیر اجرایی طرح احیا ، فعالسازی و توسعه معادن و دبیر کمیته فعالسازی محدوده های معدنی شورایعالی معادن اظهار داشت: در استان زنجان از ۴۲۰ معدن دارای پروانه بهره برداری، ۱۶۰ معدن فعال و ۲۶۰ معدن به صورت غیرفعال می باشد.

جرجانی افزود: استان زنجان در رتبه یازدهم کشوری قرار دارد که با توجه به پتانسیل های خوب معدنی این استان می تواند در جایگاه بالاتری قرار گیرد.

وی تصریح کرد: هم اکنون ۴۱ درصد از مساحت استان زنجان بلوکه شده است که عملا هیچ فعالیت معدنی در آن امکانپذیر نیست.

جرجانی یادآور شد: هم اکنون بالغ بر ۹ میلیون تن تولید موجود در معادن کوچک مقیاس فعال می باشد که با راه اندازی معادن غیر فعال بالغ بر ۴ میلیون تن به تولید مواد معدنی استان افزوده خواهد شد.

در این جلسه مهندس مسیبی مدیرکل صمت استان با اشاره به لزوم همراهی منابع طبیعی و محیط زیست در جهت فعال سازی معادن استان عنوان کرد: تنها در سایه همراهی و همکاری سایر دستگاه ها می توانیم شاهد توسعه بخش معدن استان و پررنگ شدن نقش آن در اشتغالزایی و توسعه اقتصادی استان باشیم.

وی یادآور شد: هم اکنون ۲۳۴ محدوده به مساحت هزار و ۶۰۷ کیلومتر مربع در استان در لایه مزایده قرار دارد که ما آمادگی داریم در صورت همکاری سایر دستگاه ها در جهت صدور مجوزهای لازم، مزایده ها را برگزار و این محدوده ها را واگذار نماییم.

در ادامه این جلسه معاون عمرانی استانداری زنجان با تاکید بر لزوم هماهنگی و هم افزایی دستگاه ها و برگزاری تعداد جلسات مستمر در جهت احیای معادن استان یادآور شد: باید برای مناطق معدنی استان برنامه ریزی کرده و انجام عملیات درختکاری و آبخیزداری را همراه با فعالیت های معدنی در دستور کار بهره برداران معدنی قرار دهیم .

مسعود بیات منش تصریح کرد: در راستای توسعه مناطق دارای معدن باید نمایندگان آن مناطق را در جهت بهره برداری از معادن سهیم کرده تا شاهد توسعه و آبادانی روستاها و مناطق معدنی استان نیز باشیم.

معاون عمرانی استانداری زنجان تصریح کرد: در این راستا کمیته ای به ریاست مدیرکل دفتر فنی استانداری و با حضور نمایندگان دستگاه ها برگزار می گردد که ضمن برگزاری مستمر و مداوم این جلسات از معادن غیرفعال استان بازدید نموده تا شاهد برنامه ریزی کوتاه مدت در قالب بسته های سرمایه گذاری برای احیای معادن‌ استان باشیم.

کد خبر 6757988

