به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی، با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی از سوی سازمان هواشناسی کشور اظهار کرد: بر اساس پیشبینیهای انجامشده، فعالیت سامانه بارشی در روز سهشنبه (۵ اسفندماه) در جنوب اردبیل، کردستان، زنجان، شمال کرمانشاه و همچنین ارتفاعات استانهای تهران، البرز، گیلان، مازندران و قزوین تشدید خواهد شد.
وی افزود: بنابر اعلام سازمان هواشناسی این سامانه موجب بارش باران و در مناطق سردسیر و کوهستانی بارش برف، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید موقتی، کولاک برف و مهگرفتگی خواهد شد که میتواند سبب کاهش دید افقی، اختلال در ترددهای جادهای و بروز حوادث احتمالی شود.
معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلالاحمر تأکید کرد: نیروهای امدادی و عملیاتی این سازمان در استانهای درگیر در حالت آمادهباش قرار دارند و از شهروندان درخواست میشود از سفرهای غیرضروری بهویژه در مناطق کوهستانی خودداری کرده و توصیههای ایمنی دستگاههای مسئول را جدی بگیرند.
گفتی است:شماره ۱۱۲ ندای امدادونجات جمعیت هلال احمر بدون نیاز به سیمکارت در دسترس است و هموطنان گرامی میتوانند در صورت بروز هرگونه حادثه با این شماره تماس بگیرند و از خدمات امدادی بهرمند شوند.
