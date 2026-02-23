سقوط اتوبوسی به دره در نپال؛ ۱۹ نفر کشته و ۲۵ تن زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی ای بی سی نیوز، یک اتوبوس پر از مسافر که عازم پایتخت نپال بود، اوایل وقت امروز دوشنبه از یک بزرگراه کوهستانی در نپال خارج شد و به دره ای سقوط کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، در این حادثه ۱۹ نفر از جمله یک تبعه انگلیس کشته و ۲۵ نفر دیگر زخمی شدند.

پلیس نپال در این خصوص اعلام کرد که ده‌ ها نفر در این اتوبوس که از شهر تفریحی پوخارا به سمت کاتماندو در حرکت بود، پس از نیمه‌ شب از بزرگراه پریتوی خارج شد.

اتوبوس از شیب تند کوه پایین غلتید و در بستر رودخانه تریشولی در نزدیکی بنیغات، حدود ۸۰ کیلومتری (۵۰ مایلی) غرب کاتماندو پایتخت، فرود آمد.

طبق بیانیه‌ای از دفتر پلیس منطقه دادینگ، در میان کشته‌شدگان یک تبعه ۲۴ ساله انگلیس نیز حضور داشت.

تا کنون تنها ۹ جسد شناسایی شده‌اند.