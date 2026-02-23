بیش از ۴ هزار قرص روان گردان در گالیکش کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامرضا کهساری با اعلام جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر عرضه و فروش قرص‌های مخدر و روان‌گردان در یکی از واحدهای صنفی سطح شهرستان گالیکش، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و اخذ مجوز قضایی، به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی به‌عمل‌آمده موفق شدند ۴ هزار و ۳۷۸ عدد انواع قرص‌های روان‌گردان به همراه مقادیری مواد مخدر دیگر را کشف کنند.

فرمانده انتظامی گالیکش با اشاره به دستگیری متهم در این عملیات اظهار کرد: واحد صنفی مذکور پلمب و از ادامه فعالیت آن جلوگیری شد و پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شده است.

کهساری تأکید کرد: پلیس با هرگونه اقدام سودجویانه که سلامت و امنیت شهروندان را تهدید کند، برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.