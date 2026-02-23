به گزارش خبرگزاری مهر، نشست صمیمانه هیئترئیسه دانشگاه بوعلیسینا با جمعی از دانشجویان این دانشگاه روز دوشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۴ در سالن اجتماعات شهید چمران برگزار شد. این نشست که از ساعت ۱۱ آغاز شد، به مدت سه ساعت با حضور اعضای هیئترئیسه و رؤسای دانشکدهها ادامه یافت.
در این جلسه، دکتر سخائینیا (معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی)، دکتر مسبوق (معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی)، دکتر قربانی (معاون پژوهشی و فناوری)، دکتر افضلی (معاون دانشجویی)، دکتر مرادی مخلص (معاون فرهنگی و اجتماعی) و دکتر زختاره (مشاور رئیس و رئیس حوزه ریاست) حضور داشتند.
دانشجویان در این نشست به بیان پرسشها، دیدگاهها و انتقادات خود درباره کیفیت آموزش و نحوه ادامه فعالیتهای آموزشی در نیمسال جاری پرداختند. مسئولان دانشگاه نیز ضمن قدردانی از دغدغهمندی دانشجویان، توضیحاتی درباره شرایط موجود و تصمیمات اتخاذشده ارائه کردند.
بر اساس اعلام روابط عمومی دانشگاه بوعلیسینا، کلاسهای این دانشگاه در تمامی مقاطع تحصیلی از تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ به صورت حضوری برگزار خواهد شد.
روابط عمومی دانشگاه همچنین در واکنش به شایعات منتشرشده درباره بازداشت برخی دانشجویان، اعلام کرد که با پیگیریهای انجامشده توسط هیئترئیسه، هیچ دانشجویی از این دانشگاه در بازداشت به سر نمیبرد و دانشجویان حاضر در این نشست نیز بازداشت نشدهاند.
در پایان این نشست، روابط عمومی دانشگاه از مشارکت مسئولانه دانشجویان تقدیر و بر تداوم چنین جلساتی در راستای تعامل سازنده تأکید کرد.
