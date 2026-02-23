۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۴۶

رای کمیته انضباطی درباره شکایت شهداب یزد از بازیکن خاطی

کمیته انضباطی فدراسیون والیبال رای خود درباره شکایت باشگاه شهداب یزد از یونس قلیچ نیازی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون والیبال، کمیته انضباطی شکایت باشگاه شهداب یزد از یونس قلیچ نیازی را بررسی و رای خود را به قرار زیر اعلام کرد:

رای کمیته انضباطی

جلسه کمیته انضباطی فدراسیون والیبال با حضور اعضاء به تاریخ ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ در وقت مقرّر به منظور رسیدگی به موضوع شکایت باشگاه شهداب یزد از یونس قلیچ نیازی بازیکن باشگاه فوق الذکر تشکیل شد. با عنایت به گزارش باشگاه شهداب یزد در خصوص تخلّف بازیکن یونس قلیچ نیازی دائر بر عدم پایبندی به تعهد و قرارداد و عدم حضور در تمرینات موضوع شکایت باشگاه شهداب یزد با عنایت به استماع اظهارات طرفین، عدم توافق بین آنها، قرارداد ثبت فدراسیونی و اصل لزوم پایبندی به تعهدات و قراردادها و عدم حضور بازیکن فوق الذکر در تمرینات که دال بر فسخ عملی قرارداد بوده تخلّف مشتکی عنه (بازیکن) محرز و مسلّم بوده. بنابراین نامبرده محکوم به پرداخت کل قرارداد مندرج در فدراسیون در حق باشگاه شهداب یزد می گردد و علاوه بر آن به مدت یک سال از حضور در مسابقات والیبال محروم می‌باشد. رأی صادره پس از ابلاغ از سوی طرفین ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در کمیته استیناف فدراسیون والیبال می‌باشد.

کد خبر 6757883
سیده فرزانه شریفی

