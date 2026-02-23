۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۲۲

دهقان: گام‌های بزرگی در عرصه تولید انرژی پاک برداشته‌ایم

دهقان: گام‌های بزرگی در عرصه تولید انرژی پاک برداشته‌ایم

مشهد- رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی گفت: این نهاد در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و تولید انرژی برق از منابع تجدیدپذیر و پاک در کشور گام های بزرگی برداشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دهقان در آیین عملیات اجرایی احداث نیروگاه بزرگ خورشیدی با ظرفیت ۱۵۸ مگاوات جوین خراسان رضوی اظهار کرد: پایداری و ثبات در امر تولید و بهره وری از ظرفیت های تولیدی از برنامه‌های مهم‌ بنیاد مستضعفان است.

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی تصریح کرد: بنیاد ۲ وظیفه سازمانی و ملی برای خود قائل است، به لحاظ سازمانی همه همت بنیاد بر این است که بتواند به مرحله ای از پایداری و توان تولید انرژی مصرفی خود برسد که نوسانات قطعی برق وقفه‌ای در فرآیند تولید ایجاد نکند.

وی گفت: در راستای سیاست‌های ملی، کاهش اتکا به سوخت های فسیلی، کمک به پایداری امر توسعه و کاهش کربن در راستای حفاظت محیط زیست مورد توجه این نهاد است.

