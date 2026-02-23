به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دهقان در آیین عملیات اجرایی احداث نیروگاه بزرگ خورشیدی با ظرفیت ۱۵۸ مگاوات جوین خراسان رضوی اظهار کرد: پایداری و ثبات در امر تولید و بهره وری از ظرفیت های تولیدی از برنامه‌های مهم‌ بنیاد مستضعفان است.

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی تصریح کرد: بنیاد ۲ وظیفه سازمانی و ملی برای خود قائل است، به لحاظ سازمانی همه همت بنیاد بر این است که بتواند به مرحله ای از پایداری و توان تولید انرژی مصرفی خود برسد که نوسانات قطعی برق وقفه‌ای در فرآیند تولید ایجاد نکند.

وی گفت: در راستای سیاست‌های ملی، کاهش اتکا به سوخت های فسیلی، کمک به پایداری امر توسعه و کاهش کربن در راستای حفاظت محیط زیست مورد توجه این نهاد است.