ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر در کشور به ۴۵۰۰ مگاوات رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن طرزطلب ظهر پنجشنبه در مراسم بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی ۱۲ مگاواتی در تربت جام با قدردانی از عملکرد باکیفیت و سریع شرکت مذکور در اجرای این طرح ابراز امیدواری کرد؛ طرح بعدی این شرکت در جاجرم نیز تا پایان خردادماه به سرانجام برسد.

رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران ادامه داد: هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق بر آن است که تا زمان اوج بار در اوایل تیرماه ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات ظرفیت جدید برق تجدیدپذیر به شبکه اضافه شود.

وی سهم خراسان رضوی از این برنامه را بین ۸۸ تا ۹۰ مگاوات اعلام و بیان کرد: از تمام سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که توانمندی اتمام طرحهای تجدیرپذیر خود تا اوایل تیرماه دارند، حمایت خواهیم کرد.

طرزطلب همچنین از تدوین برنامه‌ای جامع برای ماه‌های تیر، مرداد و شهریور و مدیریت اوج بار خبر داد و گفت: تا آن زمان مجموع ظرفیت تجدیدپذیرهای کشور به بیش از ۱۰ هزار مگاوات ارتقا خواهد یافت.

رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران به توسعه نیروگاه‌های بادی در کشور اشاره و بیان کرد: با مجوز اخذ شده از شورای اقتصاد و دولت این آمادگی وجود دارد که احداث ۵۰ مگاوات نیروگاه بادی با سرمایه‌گذاری دولتی آغاز شود.

وی اظهار کرد: با توجه به پیشرو بودن خراسان رضوی، این استان سهم بسزایی در اجرای طرح توسعه نیروگاه‌های بادی خواهد داشت.

طرزطلب در واکنش به دغدغه فرماندار تربت جام در خصوص مطالبات معوق سرمایه‌گذاران بیان کرد: منابع مالی تامین شده است و از اوایل هفته آینده روند پرداخت‌ها آغاز می شود و تا اواخر هفته هیچ مطالبه معوقه‌ای باقی نماند.

رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران گفت: رونق چشمگیر سرمایه‌گذاری در حوزه تجدیدپذیرها طی یک سال گذشته، نتیجه دستور و نگاه ویژه رئیس‌جمهور شهید برای ورود صندوق توسعه ملی به این حوزه بود که امید است با انجام دقیق وظایف، ادای دینی به ایشان انجام شود.