سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق مشهد بیان کرد: در شهر مشهد حدود ۱۷۰۰ دستگاه اجرایی، بانک، ساختمان اداری، نهادهای وابسته به ساختمان‌های اداری و مراکز اداری داریم که در کشور تمامی مراکز اداری و وابسته به دولت به کنتورهای هوشمند مجهز هستند.

وی افزود: این کنتورها قابلیت این را دارند که بنا به ضوابط تعیین شده، تنظیم شوند تا اگر بیش از میزان برق مصرف کردند، کنتور اتومات برق آنها را قطع کند و تا زمانی که مصرف خود را کاهش ندهند، برق آنها مجدد وصل نشود.

کاشی بیان کرد: بنا به ضوابط تعریف شده دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و ادارات دولتی موظف هستند در طول ارائه خدمت به مردم که در حال حاضر از ساعت ۸ تا ۱۴ است، ۳۰ درصد مصرف برق خود را کاهش دهند، بعد از ساعت ۱۴ نیز موظف هستند ۶۰ درصد کل مصرف خود را کاهش دهند و سیستم‌های سرمایشی، تابلوهای سر درب و لامپ‌های اضافه را خاموش کنند.

سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق مشهد ادامه داد: استانداری این موضوع را به ادارات زیرمجموعه ابلاغ کرده و همه موظف به رعایت هستند، ما نیز در شرکت برق این کنتورها را تنظیم کردیم. همه گروه‌های ما آماده‌باش هستند و دستورالعمل‌ها و ضوابط به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده، امیدواریم با همکاری سایر شهروندان و مشترکین از تابستان امسال نیز به سلامتی عبور کنیم.