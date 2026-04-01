سهم ۲ درصدی معدن از مصرف آب کشور

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با تأکید بر نقش فناوری‌های نوین در توسعه پایدار بخش معدن گفت: بهره‌گیری از تکنولوژی‌های جدید می‌تواند به تولید سبزتر، کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری در این صنعت منجر شود. هدف اصلی، مدیریت بهینه‌تر زنجیره ارزش مواد معدنی با تکیه بر رویکردهای نوآورانه است.

وی در ادامه با اشاره به موضوع مصرف آب در معادن اظهار کرد: تحلیل درست الگوی مصرف آب در کشور مستلزم توجه به سهم هر یک از بخش‌های اقتصادی است. از مجموع حدود ۹۲ میلیارد مترمکعب منابع آب در دسترس سالانه، سهم بخش معدن تنها حدود ۲ درصد است، در حالی که نزدیک به ۹۲ درصد این منابع در بخش کشاورزی مصرف می‌شود.

شکوری افزود: با وجود سهم محدود معدن از منابع آبی، فعالان این حوزه هم‌اکنون نیز از تجهیزات و فناوری‌های بهینه‌ساز برای کاهش مصرف آب بهره می‌برند و تلاش دارند همین میزان مصرف را نیز مدیریت و کاهش دهند.

او در پایان تأکید کرد: نوآوری و توسعه فناوری‌های جدید می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای راندمان، کاهش مصرف انرژی و آب و حرکت صنعت معدن به سمت استانداردهای توسعه پایدار ایفا کند.