به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کاظمی مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و سامانه های سازمان غذا و دارو گفت:آمارهای ترخیص کالاهای سلامت به صورت عمومی منتشر می‌شود و سطح شفافیت ایجاد شده در این سازمان در هیچ دستگاه دیگری سابقه ندارد. مبتنی بر این داده‌ها بیان کرد: سازمان هیچ محدودیتی در ارائه اطلاعات ندارد و روند ترخیص کالاهای سلامت برای عموم قابل مشاهده است.

او با اشاره به آغاز فعالیت‌های حوزه تجارت داخلی از سال ۱۳۹۶ افزود: شرکت‌های پخش موظف شده‌اند خرید و فروش خود را براساس شناسه آی آر سی ثبت کنند.

کاظمی گفت: زنجیره تأمین در اغلب فرآورده‌ها تکمیل شده اما برای اتصال بخش‌هایی مانند بیمه‌ها نیاز به هماهنگی فراسازمانی وجود دارد.

او اعلام کرد: اجرای سامانه شیر خشک تنها بخش دارای تخلیه کامل موجودی است و اتصال آن به نظام پرداخت، ضمانت اجرایی مالی ایجاد کرده است.

به گزارش تنها مرجع رسمی اخبار سازمان غذا و دارو ایفدانا، کاظمی تاکید کرد: استعلام لحظه‌ای شیر خشک در داروخانه‌ها یکی از نمونه‌های موفق عملیاتی شدن طرح شناسه گذاری در زنجیره توزیع است.