خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، طاهره طهرانی: در بیست‌ودو کیلومتری شمال مشهد، در گستره دشت تاریخی تابران توس و نزدیکی روستای باژ که زادگاه فردوسی است، برجی آجری‌ای سر برآورده است که با نام «میل اخنگان» شناخته می‌شود. این اثر ارزشمند تاریخی که بر روی سکویی مدور با هشت نیم‌ضلع استوار شده، دهه‌هاست نظر باستان‌شناسان، مورخان و گردشگران را به خود جلب کرده است. با این حال، شهرت و جاذبه میل اخنگان تنها محصول تناسبات هندسی و تزیینات چشم‌نواز آن نیست؛ بلکه بخش چشمگیری از هویت معنوی و کنجکاوی پیرامون این بنا، ناشی از ابهام عمیقی است که بر سر هویت شخصیت مدفون در زیر گنبد مخروطی آن وجود دارد.

میل اخنگان ساختاری آرامگاهی با پلان مدور دارد که در بدنه بیرونی با هشت نیم‌ستون الحاقی و متقارن تقسیم‌بندی شده است. این فرم نه تنها به ایستایی و مقاومت سازه در برابر فشارهای جانبی افزوده، بلکه با ایجاد ریتم سایه‌روشن در طول روز، پویایی بصری فوق‌العاده‌ای به برج بخشیده است. اما در فقدان کتیبه‌ای خوانا و روشن، این شاهکار معماری میان روایت‌های اسنادی و قصه‌های سینه به سینه مردم معلق مانده است. سنگ مزار این میل هنوز خوانده نشده است.

روایت «دختر هندی» و ارادت در سنت شفاهی

در روایت‌های شفاهی و باورهای عامیانه، نام «دختر هندی» در پیوند با این مزار قرار دارد. بر اساس این نقل بومی، مزار درون برج متعلق به زنی پاک‌نهاد و مرید علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) از دیار هندوستان است که به شوق زیارت آستان امام هشتم شیعیان رنج سفر طولانی را به جان خرید، اما پیش از وصول به مقصود یا در حوالی مشهد درگذشت. ادامه این روایت می‌گوید که بستگان یا خاندان این بانو در اراضی پیرامون اخنگان دارای املاک و پیوندهایی بوده‌اند و از همین رو، پیکر او را در همان ملک اختصاصی به خاک سپرده و عمارتی رفیع بر مزارش ساخته‌اند.

اگرچه این داستان فاقد هرگونه پشتوانه در کتب تاریخ، اسناد دیوانی یا تذکره‌های کهن است، اما در حافظه جمعی اهالی منطقه عمیقاً ریشه دوانده است. مردم بومی با استناد به این داستان، همواره برای آرامگاه احترامی قدسی قائل بوده‌اند. از دیدگاه مردم‌شناسی، روایت دختر هندی نمونه‌ای بارز از تلاش فرهنگ بومی برای هویت‌بخشی و تقدس‌زایی پیرامون آثار باستانی بی‌نشان است؛ پدیده‌ای که در آن فقدان سند مکتوب با گرمای ایمان و عاطفه مذهبی جایگزین می‌شود.

فرضیه گوهرتاج و گمانه‌های درباری

در سوی دیگر این گمانه‌زنی‌ها، رویکرد پژوهشگرانی قرار دارد که تبار بنا را درباری و منتسب به عهد تیموری می‌دانند. در این دیدگاه، بنا آرامگاه «گوهرتاج»، خواهر گوهرشاد آغا (همسر پرآوازه شاهرخ تیموری و بانی مسجد جامع گوهرشاد) قلمداد می‌شود. مبنای این فرضیه، شباهت چشمگیر سبک معماری، نوع مصالح، لعاب کاشی‌ها و غنای تزیینی میل اخنگان با ابنیه فاخر و شاخص وابسته به دربار تیموری در قرن نهم هجری است.

با این حال، نسبت دادن قطعی بنا به گوهرتاج نیز همواره با چالش‌ها و نقدهای جدی از سوی متخصصان تاریخ خراسان روبه‌رو بوده است؛ چنان‌که برخی منابع تاریخی اصل چنین انتسابی را مشکوک دانسته و سند متقنی برای دفن چنین شاهزاده‌ای در این مکان نیافته‌اند. افزون بر این، فرضیه دیگری نیز مطرح است که بنا را نه مدفنی فردی، بلکه گوری دسته‌جمعی برای صاحب‌منصبان، امرا یا سرداران نظامی برجسته آن دوران به شمار می‌آورد. با این حال، درون بنا تنها یک سنگ‌قبر با نوشته‌ای غریب دیده می‌شود و سرنخی از هویت فردی یا جمعی مدفونان به دست نمی‌دهد. اما وجود این افسانه‌ها نشان می‌دهد مردمان برای آنچه دوست‌تر می‌دارند روایت‌هایی می‌سازند.

جواهری در آفتاب؛ از نقوش چلیپا تا گنبد رُک

فارغ از هویت متوفی، میل اخنگان سندی کم‌نظیر از بلوغ هنر آجرکاری و کاشی‌سازی در فلات ایران است. بدنه بنا با نقوش هندسی گوناگون از جمله قطعات مستطیل، چندضلعی و نقوش برجسته «ستاره‌چلیپا» آراسته شده است. رنگ‌های غالب در این کاشی‌ها، لاجوردی و فیروزه‌ای چشم‌نواز هستند که تقابل بصری دل‌انگیزی با سرخی پخته آجرها ایجاد می‌کنند. بر فراز استوانه آجری، گنبدی مخروطی (رُک) جلوه‌گری می‌کند که نوارهای افقی کاشی فیروزه‌ای و لاجوردی آن را احاطه کرده‌اند.

مهدی سیدی، پژوهشگر نام‌آشنای تاریخ و جغرافیای تاریخی خراسان، به استناد نقل‌های کهن محلی یادآور می‌شود که در گذشته سراسر نمای این برج با گل‌ها و اشکال لاجوردی و فیروزه‌ای پوشیده بوده؛ به گونه‌ای که هنگام طلوع آفتاب و تابش پرتوهای زرین صبحگاهی بر این سطوح صیقلی، میل اخنگان همچون تکه‌ای جواهر در گستره دشت می‌درخشیده است. امروزه نیز جای خالی کاشی‌های فروریخته بر تن دیوارها، یادآور همین شکوه ازدست‌رفته است.

بازتاب خیمه‌های کوچ‌نشینی در قامت آجر و لعاب

یکی از ژرف‌ترین تحلیل‌ها درباره معماری میل اخنگان، تبارشناسی فرم ساختاری آن است. مهدی سیدی در این زمینه به تحول روحی و فرهنگی حاکمان پس از یورش ایلخانان اشاره می‌کند؛ اقوامی که در اصل چادرنشین و کوچ‌رو بودند و طبق آیین‌های کهن استپ‌ها، تمایلی به برپایی بناهای یادمانی یا مقبره‌های دائمی برای مردگان خود نداشتند. اما پس از استقرار در ایران و رویارویی با فرهنگ، هنر و معماری پیشرفته ایرانی، این جهان‌بینی دگرگون شد.

آنان ضمن پذیرش الگوهای آرامگاه‌سازی، فرم خیمه‌ها و چادرهای ایلاتی خود را در کالبد معماری سنگی و آجری بازآفرینی کردند. بدین‌ترتیب، میل‌مقبره‌هایی با پلان گرد و گنبدهای مخروطی-همانند میل اخنگان- شکل گرفتند که در واقع ترجمه مادی و ماندگار همان آلاچیق‌ها و خیمه‌های ترکی‌مغولی بودند. هنرمندان ایرانی با پوشاندن این احجام با لعاب‌های فیروزه‌ای، آجرکاری‌های ظریف و نقوش اسلیمی، میراث کوچ‌نشینی فاتحان را به شاهکاری فاخر و بومی در تمدن ایرانی تبدیل کردند.

تفکیک زیبایی‌شناسی بنا از فرضیه‌های انتساب

با تحلیل فنی شواهد برج، یک پرسش بنیادین مطرح می‌شود: آیا این آرایه‌های ظریف دلیلی بر تعلق مقبره به یک بانو هستند؟ از سویی کارشناسان معماری بر این باورند که پاسخ قطعی را نمی‌توان تنها در تزیینات جست‌وجو کرد. رنگ‌های فیروزه‌ای، نقوش هندسی، گنبد رک و ساختار آجری، شناسنامه‌ای قطعی برای تعیین دوره تاریخی بنا (اواخر ایلخانی تا اوج عصر تیموری) هستند، اما نشان‌دهنده جنسیت یا جایگاه فرد نیستند. از سوی دیگر شبیه این گل‌های نیز بر روی میل مقبره‌های دیگر دیده نشده است، با توجه به روایت شفاهی مردم محلی اطلاق مزار یک بانو به آن میل را تقویت می‌کند.

هیچ کتیبه تاریخی، متن بازمانده یا سنگ‌نبشته‌ای بر دیوارها یا سنگ‌قبر ساده برج وجود ندارد که نامی از گوهرتاج، دختری هندی یا شخصیتی دیگر ثبت کرده باشد. خط عجیب روی سنگ مزار نیز هنوز خوانده نشده و رمز گشایی نشده است. بنابراین، انتساب این آرامگاه به یک بانوی تاریخی، صرفاً نتیجه قیاس‌های سبکی با آثاری چون مسجد گوهرشاد و پذیرش بی چون و چرای خاطرات شفاهی است. میل اخنگان تا امروز مرزی تماشایی میان هنر تیموری و تخیل عامیانه باقی مانده است؛ بنایی که سنگ و آجر آن از نبوغ معماران ایرانی در عهد کهن می‌گوید، اما خاموشی مدفونش اجازه می‌دهد هر نسلی راوی افسانه خویش باشد.