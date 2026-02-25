به گزارش خبرنگار مهر، رجبعلی برزویی، رئیس دانشگاه فرهنگیان در نشست خبری ضمن تبریک مناسبت‌های روز مهندس و روز امور تربیتی، بر نقش بنیادین دانشگاه فرهنگیان در ساخت آینده کشور تأکید کرد.

وی گفت: این دانشگاه مقدس‌ترین جایگاه در نظام آموزشی است؛ زیرا آینده کشور به دست معلمانی رقم می‌خورد که در اینجا تربیت می‌شوند.

برزویی با اشاره به سوابق ۳۲ ساله خود در حوزه‌های اجرایی و آموزشی، اظهار کرد : هیچ محیطی را به سختی و اهمیت دانشگاه فرهنگیان ندیده است.

وی وضعیت این دانشگاه طی دهه‌های گذشته را دچار «افت و خیزهای جدی» دانست و یادآور شد : در سال‌های ابتدایی احیای تربیت‌معلم، دانشگاه با کمبود شدید امکانات، کلاس‌ها و خوابگاه‌های استاندارد روبه‌رو بوده است.

وی یکی از مهم‌ترین چالش‌ها را نسبت پایین اعضای هیئت علمی عنوان کرد و گفت در برخی استان‌ها به ازای هر ۹۰ تا ۱۲۰ دانشجو تنها یک عضو هیئت علمی وجود داشته است.

رئیس دانشگاه فرهنگیان با تشریح رشد بودجه‌ای دانشگاه طی دو سال گذشته افزود:بودجه عمرانی دانشگاه از حدود ۱۵۰ میلیارد تومان به ۲۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی همچنین از اخذ ۱۱۷ هزار مترمربع مجوز برای ساخت ۱۷ خوابگاه در ۱۶ استان خبر داد و گفت :این میزان در مقایسه با مجوزهای ۲۰ هزار مترمربعی کل ۱۲ سال گذشته یک جهش بزرگ محسوب می‌شود.

برزویی بهبود وضعیت خوابگاه‌ها را از اولویت‌های اصلی دانست و اعلام کرد: میانگین تراکم خوابگاهی از ۱۵ تا ۱۸ نفر در یک اتاق، اکنون به حدود یک‌به‌۱۰ رسیده و برنامه‌ریزی شده است که طی دو سال آینده به استاندارد یک‌به‌۶ برسیم.

وی همچنین از تصویب چهار مصوبه مهم در شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور بهبود فرآیندهای تربیت معلم خبر داد و تأکید کرد : تنها ملاک تربیت معلم، کنکور نیست و استعدادهای خاص فرهنگی، قرآنی یا ورزشی نیز باید امکان ورود به مسیر معلمی را داشته باشند.

برزویی با قدردانی از حمایت‌های مجلس، سازمان برنامه و بودجه و وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: توسعه دانشگاه در مسیر «تحول جدی» قرار گرفته است و سال آینده «اتفاقات بزرگی» در حوزه عمرانی و کیفی دانشگاه رخ خواهد داد.

وی گفت :عدد اعتبارات در سال ۱۴۰۴ جهشی چشمگیر داشته و رقم ۱۴۰۵ نیز «به‌مراتب بالاتر» از آن خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه دانشگاه فرهنگیان طی دو سال گذشته توانسته است بر پای خود بایستد، اظهار کرد: با کمک وزارت آموزش‌وپرورش و استفاده از فضاهای در اختیار این وزارتخانه، توانستیم زیرساخت‌های آموزشی، رفاهی و خوابگاهی را با سرعتی بی‌سابقه توسعه دهیم.

توسعه فضاهای دانشگاهی در سراسر کشور

برزویی گفت :روند توسعه فضاهای آموزشی، کمک‌آموزشی، رفاهی و ورزشی در همه استان‌ها شتاب گرفته است و اگر همین روند ادامه یابد، طی پنج سال آینده در ۳۱ استان، ۳۱ دانشگاه مدرن و نوساز خواهیم داشت.

وی افتتاح زمین جدید ۵ هکتاری در قم و کلنگ‌زنی دو پروژه جدید را از اقدامات تازه عنوان کرد و توضیح داد: در تهران و ۱۷ استان دیگر نیز پروژه‌های مهم ورزشی، آموزشی و خوابگاهی در حال اجراست.

به گفته وی، تعداد مراکز فاقد اتاق تندرستی از ۷۰ مرکز تقریباً به صفر رسیده و فضاهای ورزشی در ۱۷ استان توسعه یافته است. مجموع فضاهای ورزشی نیز از ۷۰ هزار متر به ۱۱۰ هزار متر رسیده است.

افزایش جذب دانشجو و تقویت هیئت علمی

رئیس دانشگاه فرهنگیان با اشاره به پذیرش ۳۰ هزار دانشجومعلم در سال گذشته و افزوده شدن ۲ هزار دانشجو از مدارک دوگانه، گفت: تعداد ورودی‌ها به ۳۲ هزار نفر رسید که هماهنگی آن سخت بود، اما با موفقیت انجام شد.

وی درباره جذب اعضای هیئت علمی نیز گفت: با وجود بازنشستگی نزدیک به ۳۰۰ نفر از اعضای علمی باسابقه، روند جایگزینی و جذب نیروهای جدید به‌خوبی انجام شده است.

وی اعلام کرد: اکنون ۱۶۱۲ نفر عضو هیئت علمی در دانشگاه فعال‌اند و با اضافه شدن ۱۲۰ بورسیه جدید و فراخوان تازه، این عدد تا فروردین سال آینده به بالای ۲۰۰۰ نفر خواهد رسید.

برزویی افزود: تنها ۲۴ مربی در دانشگاه باقی مانده و اکنون حدود ۷۵ نفر از اعضای هیئت علمی در مرتبه دانشیاری و استادتمام مشغول‌اند؛ رشدی که تا دو سال پیش تصور نمی‌شد.

گسترش فعالیت‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی

رئیس دانشگاه فرهنگیان با اشاره به افزایش تعداد نشریات علمی دانشگاه از سه عنوان به هدف ۱۸ عنوان، گفت: چاپ کتاب‌ها نیز هدفمند شده و تنها برای نیازهای آموزشی دانشجومعلمان انجام می‌شود.

وی از اجرای برنامه توانمندسازی قرآنی با پوشش ۴۳ هزار دانشجومعلم خبر داد و افزود: این دوره برای همه دانشجویان الزامی شده است. در حوزه فرهنگی، بودجه فعالیت‌ها به ۲۱۰ میلیارد تومان افزایش یافته و برنامه‌های راهیان نور و سفرهای معنوی نیز توسعه یافته است.

برزویی گفت :در المپیادهای ورزشی و مسابقات کشوری، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان عملکردی چشمگیر داشته‌اند و در میان پنج دانشجوی برتر کشور در مقطع کارشناسی، سه نفر از دانشگاه فرهنگیان بودند.

کنگره شهدای دانشجومعلم و هدف‌گذاری بین‌المللی

وی از برگزاری کنگره شهدای دانشجومعلم در بهار سال آینده و ارائه گزارش آن خدمت مقام معظم رهبری خبر داد و گفت: تاکنون ۱۲۰۰ شهید دانشجومعلم شناسایی شده‌اند.

برزویی مهم‌ترین برنامه سال آینده را «اعلام رسمی مرجعیت علمی تعلیم‌وتربیت ایران و جهان توسط دانشگاه فرهنگیان» دانست و گفت:از مهر سال آینده رسماً اعلام خواهیم کرد که دانشگاه فرهنگیان مرجعیت علمی تعلیم‌وتربیت کشور و جهان را بر عهده دارد.

وی افزود:برای این هدف، برنامه‌های پژوهشی گسترده و نشست‌های بین‌المللی با حضور برخی وزرای کشورهای اسلامی تدارک دیده شده است.

رئیس دانشگاه فرهنگیان، با اشاره به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و تکالیف قانون برنامه توسعه، اعلام کرد : از سال آینده تمامی معلمان افزون بر آموزش‌های تخصصی ملزم به دریافت گواهینامه صلاحیت معلمی خواهند بود.

وی گفت:در بسیاری از مناطق کشور، به‌ویژه روستاها، معلم تنها مرجع پاسخ‌گویی به مسائل دانش‌آموز و حتی منطقه است. بنابراین باید معلمانی تربیت کنیم که صلاحیت‌های حرفه‌ای، تربیتی و اجتماعی کامل داشته باشند.

وی افزود :نظام جامع صلاحیت معلمی طراحی و تصویب شده و از مهر سال آینده ستاد ویژه آن در وزارت آموزش‌وپرورش مستقر خواهد شد.

آیین‌نامه ارتقای اختصاصی هیئت علمی برای نخستین بار

برزویی یکی از مهم‌ترین تحولات دانشگاه را «تصویب آیین‌نامه ارتقای بومی و اختصاصی هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان» در شورای عالی انقلاب فرهنگی دانست و گفت:در کشور تنها چهار مجموعه آیین‌نامه ارتقای اختصاصی دارند از جمله وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد و دانشگاه فرهنگیان. این نشان‌دهنده جایگاه ویژه تربیت‌معلم در نظام جمهوری اسلامی است.

به گفته وی، در این آیین‌نامه جدید، عضو هیئت علمی موظف است در تمام مراحل شکل‌گیری شایستگی‌های معلمی دانشجویان حضور فعال داشته باشد.

کارورزی استاندارد در محیط مدرسه

رئیس دانشگاه فرهنگیان تأکید کرد: مدل جدید آموزش معلم شامل سه سال تحصیل دانشگاهی و یک سال کارورزی کامل در مدرسه است.

وی توضیح داد: دانشجومعلم سال آخر در مدرسه مستقر می‌شود؛ بخشی از زمان، شاگرد معلم اصلی است و بخش دیگر، خودش مدیریت کلاس را تجربه می‌کند.

برزویی گفت :این مدل دانشگاه فرهنگیان را به نخستین مرکز آموزش عالی کشور تبدیل می‌کند که کارورزی حقیقی و کامل را اجرا می‌کند.

ایجاد آزمایشگاه‌های هوشمند شبیه‌ساز

وی با اشاره به نیاز دانشگاه به صدها آزمایشگاه علوم پایه در سراسر استان‌ها گفت:با توجه به رشد سریع فناوری، بسیاری از آزمایشگاه‌های فیزیکی پس از پنج سال از رده خارج می‌شوند. بنابراین قرارداد راه‌اندازی آزمایشگاه‌های هوشمند شبیه‌ساز با عینک‌های واقعیت مجازی و تجهیزات پیشرفته را امضا کردیم.

به‌گفته رئیس دانشگاه، این آزمایشگاه‌ها شامل فیزیک پایه یک و ۲، شیمی و زیست‌شناسی است و یک استان به‌صورت پایلوت تجهیز شده است. در صورت موفقیت، خرید تجهیزات برای همه استان‌ها آغاز می‌شود.

رئیس دانشگاه فرهنگیان گفت:قوانین استخدامی اعضای هیئت علمی، غیرهیئت علمی و کارکنان دانشگاه با قوانین عمومی کشور متفاوت است و دانشگاه‌ها به‌صورت هیئت‌امنایی اداره می‌شوند.

برزویی افزود: طبق آیین‌نامه اعضای هیئت علمی، مربیان و استادیاران باید با رسیدن به ۳۰ سال سابقه خدمت یا ۶۵ سال سن بازنشسته شوند.

وی ادامه داد: برای دانشیاران سقف سنی ۶۷ سال و برای اساتید تمام ۷۰ سال تعیین شده است. تنها استادان تمام می‌توانند با تصویب هیئت امنای دانشگاه و هیئت وزیران، یک سال دیگر تمدید خدمت داشته باشند.

وی توضیح داد: برخی همکاران ما که سال ۱۳۹۳ از کارشناس به هیئت علمی منتقل شدند، تمام سوابق پیشین خود را منتقل کردند.

برزویی افزود: برای رعایت قانون بازنشستگی و حداقل ۱۰ سال سابقه خدمت هیئت علمی، این افراد متعهد شدند که ۱۰ سال در دانشگاه باقی بمانند. با پایان این دوره، بسیاری به سقف‌های قانونی سن و سابقه خدمت رسیدند و امکان تمدید خدمت آنان وجود نداشت.

برزویی تصریح کرد: تمام مکاتبات و هماهنگی‌ها با وزارت علوم، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی انجام شد و هر دو دستگاه اعلام کردند که تمدید خدمت خلاف مقررات است. با این حال، دانشگاه برای جلوگیری از اختلال آموزشی، بازنشستگی این اعضا را تا پایان نیم‌سال تحصیلی به تعویق انداخت و پاداش پایان خدمت آنان را از محل اعتبارات دانشگاه پرداخت کرد.

رئیس دانشگاه فرهنگیان در پایان درباره فعالیت دانشجومعلمان گفت: در تجمعات اخیر هیچ مورد تخلف سازمان‌یافته‌ای از سوی دانشجومعلمان ثبت نشده است.دانشجومعلمان دانشگاه با هدایت استادان، فعالیت‌های رسانه‌ای و اجتماعی خود را به‌صورت قانونی و اثرگذار ادامه می‌دهند و فضای واقعی جامعه را منعکس می‌کنند.