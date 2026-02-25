به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قمی عصر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت آغاز هفته منابع طبیعی برگزار شد، با قدردانی از همراهی رسانه‌ها در پوشش اخبار این حوزه گفت: هفته منابع طبیعی امسال با شعار «سرمایه‌گذاری در منابع طبیعی، زمینه‌ساز تولید پایدار» در سراسر کشور برگزار می‌شود و در آستارا نیز برنامه‌های متنوعی پیش‌بینی شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آستارا از غرس نهال در مدارس، دانشگاه‌ها، مزار شهدای گمنام و نقاط مختلف شهرستان با حضور مردم، مسئولان و اصحاب رسانه از برنامه های نهال کاری بمناسبت این هفته در شهرستان عنوان کرد و افزود: حضور در نماز جمعه و توزیع نهال بین نمازگزاران، نشست‌های تخصصی و اجرای طرح‌های ترویجی از مهم‌ترین برنامه‌های این هفته است.

۳۹ هزار هکتار اراضی ملی تحت حفاظت ۳۹ نیروی حفاظتی

قمی با اشاره به وسعت ۴۳ هزار هکتاری شهرستان گفت: ۳۹ هزار هکتار از این مساحت اراضی ملی است که شامل ۲۹ هزار هکتار جنگل و حدود ۱۰ هزار هکتار اراضی ساحلی و پراکنده است.

وی افزود: این عرصه وسیع تنها توسط ۳۹ نیروی حفاظتی کنترل می‌شود که بسیاری از آنها حتی بدون امکانات اولیه مانند موتورسیکلت، به‌صورت پیاده مأموریت انجام می‌دهند.

رئیس اداره منابع طبیعی آستارا با اشاره به عملکرد حوزه امور زمین اظهار کرد: در یک سال گذشته ۲ هزار و ۷۰۰ فقره استعلام مربوط به اراضی ملی و مستثنیات پاسخ داده شد و میانگین زمان پاسخگویی به کمتر از یک هفته رسید که موجب کسب رتبه نخست استان در سال ۱۴۰۴ شد.

وی افزود: ۱۶ هکتار از اراضی ملی داخل شهر آستارا و ۹ هکتار در لوندویل طبق مواد ۱۰ و ۲۰ قانون زمین شهری به اداره مسکن و شهرسازی تحویل شد تا مشکلات اسناد مردم برطرف شود.

اجرای پروژه‌های آبخیزداری و جنگل‌کاری

قمی با انتقاد از کم‌توجهی به حوزه آبخیزداری گفت: تنها پروژه اجرا شده در سال گذشته، احداث دیواره سنگ‌ملاتی در کانرود با اعتبار یک میلیارد تومان بود.

وی ادامه داد: در حوزه جنگل‌کاری نیز ۲۰ هکتار از اراضی در قالب غنی‌سازی و واکاوی لکه‌های خالی جنگلی با اعتبار سه میلیارد تومان احیا شد.

رئیس منابع طبیعی آستارا از کشف ۳۳ فقره چوب‌آلات قاچاق در محورهای مواصلاتی در سال جاری خبر داد و گفت: بیشتر این موارد مربوط به شهرستان‌های مجاور بوده و تنها چند مورد از آستارا بوده است. چوب‌های مکشوفه طی سه مزایده به نفع دولت فروخته شد.

به گفته وی، در این عملیات‌ها ۲۸ متخلف بازداشت و ۲۶ دستگاه ادوات و ماشین‌آلات قاچاق شامل اره‌موتوری، داس، تبر و خودروهای حمل چوب توقیف شد.

جلوگیری از ۸۱ مورد تصرف و اجرای ۲۵ حکم خلع ید

قمی افزود: در یک سال گذشته ۸۱ مورد جلوگیری از تصرف اراضی ملی به مساحت ۲۶ هکتار انجام شد و ۲۵ حکم خلع ید نیز اجرا شد که مجموعاً ۵۳ هکتار از اراضی ملی آزادسازی شد.

وی با اشاره به فعالیت غیرقانونی کوره‌های زغال به ویژه در ارتفاعات اسپیناس گفت: در سال گذشته ۹ کوره زغال تخریب شد که عمدتاً توسط افراد غیربومی از استان اردبیل ایجاد شده بود. در این خصوص بارها درخواست ایجاد پاسگاه مشترک حفاظتی داده‌ایم اما به دلیل محدودیت بودجه محقق نشده است.

رئیس اداره منابع طبیعی آستارا با اشاره به وقوع ۲۹ مورد آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی آستارا طی یک سال گذشته گفت: این آتش‌سوزی‌ها در مجموع ۳۵ هکتار از اراضی جنگلی و مرتعی را درگیر کرد که با حضور به‌موقع نیروهای حفاظتی، گروه‌های مردمی و دهیاران مهار شد.

وی با قدردانی ویژه از دهیاری‌ها، به‌خصوص دهیاری حیران، افزود: دهیاری حیران با وجود فاصله زیاد برخی نقاط حادثه‌خیز، بارها خودروی آتش‌نشانی روستا را به مناطق دوردست اعزام کرد و نقش بسیار مؤثری در کنترل سریع حریق‌ها داشت. همکاری دهیاران و نیروهای محلی در بسیاری از موارد باعث شد آتش قبل از گسترش مهار شود و خسارت‌ها به حداقل برسد.

قمی با اشاره به نقش مؤثر مشارکت مردمی در حفاظت از عرصه‌های طبیعی گفت: در طول سال گذشته ۲۵۰ گزارش مردمی به اداره منابع طبیعی ارسال شد که بیش از ۸۰ درصد آنها صحیح و قابل استناد بود.

وی افزود: این گزارش‌ها در بسیاری از موارد موجب جلوگیری فوری از تخریب، تصرف و قاچاق چوب شد و نشان داد که همراهی مردم یکی از مهم‌ترین بازوهای حفاظتی ما در شهرستان است.

تحویل طرح هادی ۷ روستا و آمادگی برای تحویل ۶ روستای دیگر

قمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ساماندهی روستاها گفت: در سال جاری، طرح هادی ۷ روستا در قالب ماده ۴ قانون، پس از طی مراحل کارشناسی، به بنیاد مسکن تحویل شد تا روند اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای در این روستاها تسهیل شود.

وی ادامه داد: علاوه بر این، طرح هادی ۶ روستای دیگر نیز مراحل نهایی بررسی را پشت سر گذاشته و آماده تحویل است. با نهایی شدن این طرح‌ها، بسیاری از مشکلات مردم در حوزه ساخت‌وساز، تعیین کاربری و صدور مجوزهای قانونی برطرف خواهد شد و روستاها از بلاتکلیفی خارج می‌شوند.

رئیس منابع طبیعی آستارا با اشاره به فعالیت نهالستان خصوصی در روستای خانه‌های آسیاب گفت: این نهالستان سالانه بیش از ۵۰۰ هزار اصله نهال تولید می‌کند. سهمیه هفت هزار اصله نهال برای شهرستان تعیین شده اما در صورت وجود متقاضی، امکان تأمین بیشتر نیز وجود دارد.

وی تأکید کرد: مردم می‌توانند با ارائه درخواست و نقشه اراضی مستثنیات، نهال مورد نیاز خود را دریافت کنند.

قمی در پایان از رسانه‌ها خواست در اطلاع‌رسانی طرح «همیار طبیعت» همکاری کنند و گفت: دانش‌آموزان و اقشار مختلف می‌توانند با ثبت‌نام در این طرح، کارت رسمی با امضای مدیرکل منابع طبیعی دریافت کرده و در حفاظت از عرصه‌های طبیعی مشارکت کنند.