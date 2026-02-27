به گزارش خبرگزاری مهر، یارالله کاکولوند در سخنانی اظهار داشت: در یک فقره پرونده قصاص نفس مرتبط با قتل عمد، بعد از چهار سال و هفت ماه حبس، متهم از زندان و قصاص رهایی یافت.

وی گفت: این سازش بدون پرداخت دیه و باهمت رئیس شعبه ۲۴ مجتمع قضایی شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی (ره) در شورای حل اختلاف شهرستان خرم‌آباد حاصل شد.

رئیس شوراهای حل اختلاف لرستان، افزود: این اقدام به‌منظور جلب رضایت خداوند متعال و به احترام ماه مبارک رمضان انجام‌گرفته است، این امر همچنین در راستای گسترش فرهنگ صلح و سازش که جزء اهداف مهم قوه قضاییه در تحقق عدالت اجتماعی به شمار می‌رود، صورت‌گرفته و موجبات رضایت طرفین را فراهم آورده است.