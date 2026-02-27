به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر تمجیدی ظهر جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به سقوط یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در محور کاکرود به رودخانه گرمابدشت اظهار کرد: این حادثه در محدوده گرمابدشت اشکور رحیم‌آباد از توابع شهرستان رودسر رخ داد.

تمجیدی ادامه داد: بلافاصله پس از اعلام گزارش به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات، امدادگران پایگاه امداد و نجات کوهستان زیاز اشکور رحیم‌آباد به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: نجاتگران پس از حضور در صحنه و ارزیابی اولیه، با توجه به سقوط خودرو به داخل رودخانه و شرایط خاص منطقه، عملیات دسترسی و رهاسازی را آغاز کردند.

رئیس جمعیت هلال احمر رودسر با بیان اینکه متأسفانه شدت حادثه بالا بوده است، تصریح کرد: در این سانحه راننده و سرنشین خودرو به دلیل شدت جراحات وارده در دم جان باختند.