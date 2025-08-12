محورهای پرتگاهی اشکورات رودسر با نصب نیوجرسی ایمن سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن یوسفی بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با رسانهها با اعلام پایان عملیات ایمنسازی محور رحیمآباد – گرمابدشت، اظهار کرد: در ادامه طرح، محور گرمابدشت – لشکان نیز در حال نصب نیوجرسی است که نقش مؤثری در کاهش خطرات ناشی از سقوط خودروها، بهویژه در شرایط نامساعد جوی مانند بارندگی، مه و یخبندان دارد.
وی با قدردانی از حمایت نماینده مردم شهرستانهای رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی و همکاری دستگاههای اجرایی گفت: این اقدام بخشی از برنامههای مستمر راهداری برای حذف نقاط حادثهخیز و تأمین امنیت کاربران جادهای است.
یوسفی اضافه کرد: اجرای این پروژه، ضمن ارتقای ایمنی مسیرهای پرتگاهی اشکورات، گامی مهم در حفاظت از جان مسافران و بهبود شرایط تردد در جادههای کوهستانی شهرستان رودسر محسوب میشود.
