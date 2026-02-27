به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا خیری در خطبه های نماز جمعه صالح آباد ماه مبارک رمضان را فرصتی برای بازسازی هویت انسانی و رسیدن به کرامت دانست و اظهار کرد: روزه، نماز، تلاوت قرآن و انفاق، هر کدام لایه‌ای از غبار را از کرامت انسانی می‌زداید.

امام جمعه صالح آباد با اشاره به اهمیت اطعام و انفاق در این ماه گفت: حتی یک دانه خرما یا جرعه‌ای آب می‌تواند جلوه‌ای از کرامت انسانی باشد و مؤمنان نباید از هیچ‌یک از اعمال این ماه غفلت کنند.

وی کرامت را ایستادگی در برابر ظلم و زورگویی دانست و با اشاره به شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی اظهار کرد: ملت ایران با ایستادگی خود، قدرت‌های استکباری را به چالش کشیده و در عین داشتن مشکلات معیشتی، پای آرمان‌های انقلاب ایستاده است.

خیری درباره مذاکرات اخیر نیز گفت: مذاکره نه یک اصل تغییرناپذیر، بلکه یک تاکتیک است و جمهوری اسلامی از موضع ضعف وارد مذاکره نشده، بلکه از موضع عزت و قدرت چارچوب، موضوع و محدوده آن را تعیین کرده است.

امام جمعه صالح آباد افزود: جمهوری اسلامی به دنبال جنگ نیست، بلکه صلح و ثبات را دنبال می‌کند، اما در برابر زیاده‌خواهی‌ها نیز تسلیم نخواهد شد.

وی با قدردانی از حضور پرشور مردم در مساجد و نماز جمعه، از مؤمنان خواست دیگران را نیز به حضور در نماز جماعت و جمعه دعوت کنند و بر برگزاری مراسم بزرگداشت رحلت حضرت خدیجه(س) در مساجد منطقه تأکید کرد.