خیری:خط نورانی جهاد تبیینی باید در انقلاب اسلامی تداوم یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا خیری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در مسجد قائم‌آل‌محمد (عج) برگزار شد، با تبیین نشانه‌های ایمان، اظهار کرد: ایمان تنها یک گرایش قلبی نیست، بلکه یک تعهد عملی است که نخستین نمود آن، تقوا و خداوند را در همه امور حاضر و ناظر دیدن است.

امام جمعه صالح آباد دومین نشانه مؤمن را دغدغه اصلاح روابط اجتماعی ذکر کرد و افزود: مؤمن نسبت به رفع کدورت‌های بین مؤمنین حساس است. سومین تعهد عملی نیز اطاعت از خدا و رسول عنوان شد.

وی نشانه‌های رشد ایمان را خشیت از خدا، افزایش ایمان به هنگام شنیدن آیات الهی، توکل بر خدا، اقامه نماز کامل و انفاق به معنای رفع خلأهای جامعه برشمرد.

امام جمعه صالح‌آباد با اشاره به دوران امام هادی (ع) تاکید کرد: امروز خط نورانی جهاد تبیینی باید در انقلاب اسلامی تداوم یابد.

وی افزود: امروز دشمن با رسانه و تبلیغات وارد میدان شده و ما باید از حالت دفاعی خارج شویم و به تهاجم تبلیغاتی روی آوریم.

خیری با اشاره به صحبت‌های مقامات روسیه و اسناد آمریکایی، بر لزوم روایت‌سازی از افول تمدن غربی تاکید کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه طبق تاکید مقام معظم رهبری باید از دولت حمایت کرد، اقدامات دولت در برخی عرصه‌ها مانند موضع‌گیری در مذاکرات و درخشش در جنگ ۱۲ روزه را ستود، اما تصریح کرد: متأسفانه امروز وضعیت بازار برای مردم سخت و سنگین شده و مردم هر روز با قیمت‌های جدید مواجه می‌شوند.