امام جمعه صالح آباد: مطیع امر رهبر معظم انقلاب هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا خیری در خطبه های نماز جمعه شهرستان صالح آباد که در مسجد قائم آل محمد(عج) برگزار شد اظهار کرد: برای خاتمه جنگ چهار سناریو از سوی آمریکا پیش بینی می شود، سناریوی اول اینکه آمریکا شکست را بپذیرد و به جنگ پایان دهد، سناریوی دوم اینکه ترامپ با یک حرکت نمایشی و احمقانه به نفع خود به جنگ پایان دهد و در این صورت ما همچنان به جنگ ادامه می دهیم، سناریوی سوم این که ترامپ دست به حماقتی بزرگتر بزند و به کشورمان حمله زمینی انجام دهد.

امام جمعه شهرستان صالح آباد افزود: در صورت حمله زمینی آمریکا، ایران قبرستان نیروهای آمریکایی خواهد شد و در سناریوی چهارم با توجه به این که ابتکار عمل در دست ماست؛ قدرت ما در تنگه هرمز، باب المندب، جبهه مقاومت، تجلی میدان در عرصه سیاست و توان موشکی ما که دشمن و مزدوران آنها را مستاصل کرده است، دشمن تمام شروط پایان جنگ ما را بپذیرد، البته دیگر ما به سازمان ملل و سازمان های بین المللی اعتمادی نداریم و برای ادامه یا نحوه پایان جنگ، مطیع امر رهبر معظم انقلاب هستیم.

وی همچنین در پایان از تمامی مردم ولایتمدار شهرستان صالح آباد خواست در پویش ملی جانفدا شرکت کنند.