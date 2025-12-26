به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا خیری در خطبه‌های نماز جمعه صالح آباد در مسجد قائم آل محمد (عج) با اشاره به این‌که انقلاب اسلامی یک نظام سیاسی معمولی نیست، اظهار کرد: انقلاب اسلامی از ابتدا حرکتی تمدنی بوده و هدف آن شکل‌دهی به تمدن نوین اسلامی در مقابل تمدن غرب و نظام سلطه است.

امام جمعه صالح آباد با اشاره به تبعید امام خمینی (ره) تصریح کرد: تبعید امام نه به دلیل مقابله با شاه یا استبداد، بلکه به سبب ایستادگی ایشان در برابر استکبار و اعتراض به کاپیتولاسیون بود.

وی با بیان این‌که ایستادگی در برابر نظام سلطه هزینه دارد، افزود: از ابتدای انقلاب تاکنون دشمنان با تحمیل فشارها و تحریم‌ها، هزینه‌های سنگینی بر کشور و مردم وارد کرده‌اند، اما ملت ایران با وجود همه سختی‌ها پای انقلاب ایستاده است.

خیری با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره مراحل تحقق تمدن اسلامی گفت: انقلاب اسلامی، نظام اسلامی را شکل داده است اما هنوز به مرحله «حکومت اسلامی» و سپس «جامعه اسلامی» به‌طور کامل نرسیده‌ایم. تحقق این مراحل مستلزم آن است که تمام روابط فردی، اجتماعی، اداری و حکومتی بر پایه اسلام تنظیم شود.

امام جمعه صالح آباد با انتقاد از فاصله برخی رفتارهای اجتماعی با معیارهای اسلامی، خاطرنشان کرد: نمی‌توان مدعی جامعه اسلامی بود در حالی که در روابط خانوادگی و اجتماعی، توجه کافی به عدالت، ایثار و کمک به نیازمندان وجود نداشته باشد.

وی با تأکید بر مفهوم «استقامت» گفت: استقامت به معنای صرفاً تحمل سختی‌ها نیست، بلکه به معنای حرکت، حضور به‌موقع و دفاع آگاهانه از انقلاب و اسلام در هر عرصه‌ای است که نیاز وجود دارد. حضور مردم در دفاع مقدس، حماسه ۹ دی و ایستادگی در جنگ‌های اخیر، گواه این روحیه است.

خیری با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار کرد: امروز میدان نبرد تغییر کرده و دشمن وارد جنگ شناختی شده است. هدف دشمن تضعیف باورها و کوچک جلوه دادن دستاوردهای انقلاب در ذهن مردم، به‌ویژه جوانان است.

امام جمعه صالح آباد با بیان این‌که رهبر معظم انقلاب اشراف کامل به مشکلات اقتصادی دارند، افزود: تأکید مکرر ایشان بر شعارهای اقتصادی سال‌هاست که نشان‌دهنده توجه جدی به معیشت مردم است، اما در عین حال حفظ ستون‌های خیمه نظام و هوشیاری در برابر جنگ شناختی دشمن اولویت اساسی است.

وی با اشاره به نقش مردم در آینده کشور گفت: در آستانه انتخابات شوراها، انتخاب آگاهانه مردم می‌تواند در حل بسیاری از مشکلات مؤثر باشد. قوانین خوبی در کشور وجود دارد که در صورت اجرای کامل، بخش مهمی از مشکلات اقتصادی برطرف خواهد شد.

خیری با تأکید بر نقش انقلاب اسلامی در زمینه‌سازی ظهور، اظهار کرد: این انقلاب ادامه مسیر پیامبران و ائمه اطهار (ع) است و برای تحقق این هدف بزرگ، استقامت و پایداری ضروری است.

امام جمعه صالح‌آباد با اشاره به فرارسیدن ماه رجب، این ماه را فرصتی ارزشمند برای بازگشت به خدا، استغفار و شکر نعمت‌ها دانست و از مؤمنان خواست با دعا، استغفار و بهره‌گیری از ظرفیت‌های معنوی این ماه، زمینه نزول رحمت، عزت و نصرت الهی را برای کشور فراهم کنند.