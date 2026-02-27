به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ختم و یادبود معصومه حسینی زاده، مادر سردار جاویدالاثر حاج احمد متوسلیان امروز جمعه هشتم اسفند ۱۴۰۴ با حضور خانواده این شهید، مسئولین لشکری و کشوری در مسجد جامع غدیر (ضرابخانه سابق) برگزار شد.

این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد و تاج گل‌های متعدد شخصیت‌های لشکری و کشوری فضای مجلس را عطرآگین کرد.

حضور هم‌رزمان سردار جاویدالاثر متوسلیان از دوران دفاع مقدس در مراسم، آذین‌بند مراسم ختم مادر آن سردار است. سرداران مرتضی قربانی، علی عبدی، حسین علایی و سعید قاسمی در میان حاضران این مراسم بودند. همچنین امیر دادبین از همرزمان جاویدالاثر متوسلیان در این مراسم شرکت کرد.

فرمانده پاسدار جواد اکبری، معاون و همرزم سردار متوسلیان و سردار غلامرضا خسروی‌نژاد همرزم متوسلیان در کردستان نیز در این مراسم حاضر بودند.

این خبر در حال تکمیل است...