به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جایزه بزرگ جام رمضان شمشیربازی خوزستان در روزهای پنجشنبه و جمعه ۷ و ۸ اسفند ۱۴۰۴ به میزبانی آبادان برگزار شد در اسلحه سابر آقایان رده سنی زیر ۱۳ سال، پارسا علیزاده مقام اول، هومان قشقایی نسب به مقام دوم و محمد عمادی و هومن محمدی مشترکا به مقام سوم دست پیدا کردند.

همچنین در رده سنی بالای ۱۳ سال سابر آقایان مهدی شهابی زاده اول شد، محمدرئوف ریاحی سامانی به مقام دوم رسید و پویا نصاری و محمد کمالی زاده مشترکا سوم شدند.

در روز دوم مسابقات، جمعه هشتم اسفند در اسلحه فلوره بانوان در رده سنی آزاد، سیده تارا حسینی مقام اول شد، سیده تبسم حسینی مقام دوم و حوریا جعفری و محدثه مطور مشترکا به جایگاه سوم دست یافتند.

در فلوره پسران رده سنی نونهالان زیر ۱۳ سال امیرحسین سودایی نژاد مقام اول، امیرعلی رابحی مقام دوم و اهورا جعفری به مقام سوم این دوره رقابت‌ها دست پیدا کردند.