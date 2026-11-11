به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر پاک بعداظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از کارگاه های دست بافته های میمند بخش پاتاوه با اشاره به اجرای طرح ابتکاری حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی در روستای میمند اظهار کرد: در راستای تحقق توسعه متوازن اقتصادی، حمایت از مشاغل بومی و تقویت ظرفیت‌های گردشگری و صنایع‌دستی مناطق روستایی، برای نخستین‌بار طرح جهادی پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی در روستای هدف گردشگری میمند از توابع دهستان سادات محمودی شهرستان دنا اجرا شد.

وی افزود: در قالب این طرح، مبلغ ۷۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال‌زایی به متقاضیان و هنرمندان صنایع‌دستی این روستا اختصاص یافت که گامی مؤثر در راستای رونق کسب‌وکارهای محلی، تثبیت مشاغل خانگی و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال در منطقه به شمار می‌رود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دنا با بیان اینکه این طرح با ابتکار اداره میراث‌فرهنگی شهرستان دنا طراحی و پیگیری شد، تصریح کرد: پیشنهاد اولیه این برنامه با موافقت الماس قبادی، معاون صنایع‌دستی استان کهگیلویه و بویراحمد همراه شد و پس از بررسی‌های کارشناسی و تأیید مجتبی امیرحسینی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، زمینه اجرای آن در روستای میمند فراهم شد.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این طرح، حذف موانع اداری و تسهیل فرآیند دریافت تسهیلات برای هنرمندان و متقاضیان در مناطق روستایی است؛ به‌گونه‌ای که به‌جای الزام متقاضیان به مراجعه مکرر به ادارات شهرستان و مرکز استان، کارشناسان و مسئولان مربوطه در محل روستا حضور پیدا می‌کنند و امور مربوط به تشکیل و تکمیل پرونده‌ها را انجام می‌دهند.

پاک ادامه داد: در همین راستا، مسئولان استانی و شهرستانی از جمله فرماندار شهرستان دنا، مدیرکل پست و مدیرکل گمرک با حضور میدانی در روستای میمند، ضمن بررسی مشکلات و مطالبات هنرمندان، دستورات لازم را برای رفع موانع و تسریع در روند حمایت از فعالان صنایع‌دستی صادر کردند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای تداوم این روند گفت: مقرر شد کارشناسان پس از گذشت یک ماه مجدداً در روستا حضور یابند و پرونده‌های متقاضیان را در محل سکونت آنان بررسی، ثبت و تکمیل کنند تا مردم برای پیگیری امور اداری متحمل هزینه و رفت‌وآمد غیرضروری نشوند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دنا با بیان اینکه این تجربه در سطح ملی نیز مورد توجه قرار گرفته است، اظهار کرد: همزمان با اجرای طرح و پرداخت تسهیلات، جزئیات این الگوی اجرایی در ارتباط وبیناری با معاونت‌ها و مسئولان ارشد صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تشریح شد که مورد استقبال و تحسین کارشناسان و مدیران وزارتخانه قرار گرفت.

وی افزود: پس از ارزیابی و بررسی این تجربه موفق، شیوه جهادی و میدانی ارائه خدمات و پرداخت تسهیلات در شهرستان دنا به‌عنوان یک الگوی اجرایی مورد تأیید قرار گرفت تا زمینه بهره‌گیری از این روش در سایر استان‌های کشور نیز فراهم شود.

پاک با تأکید بر ضرورت حمایت هدفمند از هنرمندان صنایع‌دستی گفت: بسیاری از ظرفیت‌های اقتصادی مناطق روستایی در حوزه تولیدات بومی، صنایع‌دستی، مشاغل خانگی و گردشگری نهفته است و چنانچه حمایت‌های مالی و اداری به‌موقع و بدون پیچیدگی‌های غیرضروری در اختیار فعالان این حوزه قرار گیرد، می‌توان شاهد رونق اقتصادی، افزایش درآمد خانوارها و جلوگیری از مهاجرت روستاییان بود.

وی اضافه کرد: پرداخت ۷۰ میلیارد ریال تسهیلات به هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی میمند، تنها یک اقدام حمایتی مالی نیست، بلکه آغاز مسیری تازه برای تحقق عدالت در توزیع اعتبارات، تقویت اقتصاد روستاها و معرفی ظرفیت‌های بومی شهرستان دناست؛ مسیری که با همکاری دستگاه‌های اجرایی و تداوم حمایت از تولیدکنندگان محلی می‌تواند به الگویی موفق برای توسعه پایدار روستایی در سطح کشور تبدیل شود.