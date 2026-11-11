به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی بعدازظهر چهارشنبه در دیدار با معاونان و مربیان پرورشی و طرح امین، ضمن تسلیت ایام فاطمیه و قدردانی از تلاش‌های معلمان، مربیان و مسئولان آموزش و پرورش مازندران، بر ضرورت توجه عملی به حوزه تربیت و پرورش دانش‌آموزان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه دشمن پیش از ورود به عرصه جنگ نظامی، جنگ فرهنگی و تربیتی را دنبال می‌کند، اظهار کرد: دشمنان به دنبال تحمیل الگوی تربیتی موردنظر خود به ملت‌ها هستند؛ الگویی که با تربیت قرآنی و آموزه‌های الهی برای پرورش انسان‌های پاک تفاوت اساسی دارد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به فرمایش رهبر شهید درباره سند ۲۰۳۰ گفت: سند ۲۰۳۰ یعنی معلم در کلاس، دانش‌آموز را سرباز آمریکا تربیت کند و این همان نظام تربیتی و فرهنگی است که دشمن به دنبال تحقق آن است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به مفهوم استعمار نو افزود: برخی دولتمردان کشورهای اسلامی نه مزدور و نه خائن، بلکه تربیت‌شدگان نظام استعمار نو هستند؛ به این معنا که جز الگوی تربیتی غرب و هماهنگی با آن را صحیح نمی‌دانند و این مسئله خطری جدی‌تر از مزدوری آشکار است.

آیت‌الله محمدی لائینی با بیان اینکه عرصه اصلی تقابل فرهنگی، پیوست‌های تربیتی در کنار آموزش دروس مختلف است، خاطرنشان کرد: جنگ فرهنگی و تربیتی همواره وجود داشته و دشمن در طول تاریخ تلاش کرده است باورها و نگرش‌های نسل‌های مختلف را مطابق اهداف خود شکل دهد.

وی با انتقاد از کم‌توجهی عملی به پرورش و تزکیه در نظام تعلیم و تربیت تصریح کرد: اگر آموزش و پرورش در عمل به موضوع تربیت بها ندهد و صرفاً به بیان شعارها اکتفا کند، اهداف تربیتی محقق نخواهد شد.

امام جمعه ساری ادامه داد: برای مثال، اگر به منظور اجرای برنامه‌های قرآنی، زنگ تفریح دانش‌آموزان گرفته شود، ممکن است موجب نارضایتی آنان شود؛ همچنین سپردن کلاس درس به مربی پرورشی در زمان غیبت معلم، جایگاه واقعی فعالیت‌های تربیتی را تضعیف می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با تأکید بر لزوم حمایت از مربیان پرورشی و طرح امین گفت: مربیان پرورشی باید از جایگاه، منزلت و اهمیت واقعی هم‌تراز با دبیران برخوردار باشند و امکانات لازم برای انجام مأموریت تربیتی آنان فراهم شود. از مسئولان آموزش و پرورش انتظار دارم با همکاری و هم‌افزایی، به امر تربیت در عمل اهمیت بیشتری بدهند.

وی همچنین اردوهای دانش‌آموزی را فرصتی مناسب برای شناخت بهتر روحیات و اندیشه‌های دانش‌آموزان دانست و افزود: باید دنیای ذهنی و فکری دانش‌آموزان را بشناسیم؛ چراکه ارتباط و انس با آنان در فضای اردو می‌تواند بسیار تأثیرگذارتر از فضای رسمی و خشک کلاس درس باشد.

آیت‌الله محمدی لائینی در پایان با هشدار نسبت به کمرنگ شدن مسائل دینی و تربیتی در برنامه‌های فرهنگی مدارس تأکید کرد: نباید مسائل دینی و مذهبی در حوزه فرهنگی و تربیتی تحت‌الشعاع سایر برنامه‌ها و اقلام فرهنگی قرار گیرد و توجه به این موضوع باید همواره در اولویت نظام تعلیم و تربیت باشد.