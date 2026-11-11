به گزارش خبرگزاری مهر، تقی کرمی روز چهارشنبه در اجلاس مدیران مدارس ناحیه ۳ تبریز، افزود: مأموریت مدیران مدارس تنها مدیریت یک ساختمان آموزشی و اداری نیست، بلکه راهبری یک جریان فرهنگی و تربیتی است و مدیر مدرسه مسئول رشد دادن ظرفیت‌ها و استعدادهای دانش‌آموزان در هر زمینه‌ای است.



وی در ادامه با بیان اینکه مدیران مدارس کسانی هستند که در شکل‌گیری آینده جامعه و کشور نقش کلیدی ایفا می‌کنند، اظهار کرد: تغییر نگاه مدیران تراز انقلاب اسلامی نسبت به جایگاه و مسئولیت مدیریت مدارس، بایستی از مدیریت روزمره صرفاً اداری، به سمت مدیریت راهبردی تغییر یابد و اگر مدیری نتواند چشم‌اندازی روشن برای آینده مدرسه و دانش‌آموزان به عنوان آینده سازان کشور ترسیم کند، باید از کسوت مدیریت خداحافظی کند.



کرمی اضافه کرد: مدیران مدارس باید انگیزه و امید را در میان دانش‌آموزان پرورش دهند، آن‌ها بایستی ظرفیت‌های پنهان دانش‌آموزان را شناسایی کنند و برای شکوفایی آن‌ها برنامه‌ریزی و تلاش کنند.



معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان شرقی همچنین گفت: مدیر مدرسه خود باید الگوی اخلاق، نظم، عدالت محوری و قانون‌مداری باشد، چرا که دانش‌آموزان بیش از آنچه «می‌گوییم» آموزش بپذیرند، از آنچه «انجام می‌دهیم» آموزش می‌پذیرند.



کرمی ادامه داد: نباید موفقیت مدرسه را فقط با معدل، رتبه کنکور و نتایج امتحانات بسنجیم، این ظلم به ساحت آموزش و پرورش است. البته بحث موفقیت آموزشی موضوع بسیار مهمی است، اما دانش‌آموزی که نمرات عالی دارد، اما مهارت گفتگو، جامعه‌محوری و حل مسئله را نیاموخته، چیزهای بسیار بزرگی را نیاموخته است. پس مدیر مدرسه باید زمینه‌ای را فراهم کند که دانش‌آموزان در کنار کسب علم، کسب اخلاق، آداب گفتگو، کار گروهی و جامعه‌پذیری را هم یاد بگیرند.



وی با بیان اینکه اگر می‌خواهیم مدرسه‌ای در تراز انقلاب اسلامی داشته باشیم، باید مدرسه، معلم، دانش‌آموزان را تکریم کنیم، افزود: مدرسه کانون تربیت و هویت سازی است؛ ایجاد فضای تربیتی و فرهنگی متناسب با هویت ایرانی و اسلامی رکن اصلی مدیریت تراز انقلاب اسلامی ایران است. این ارزش‌ها باید در زندگی روزمره دانش‌آموزان در مدرسه نمود پیدا کنند.



کرمی در پایان تأکید کرد: خانواده شریک اصلی تربیت است و مدیر مدرسه باید ارتباطی مستمر، صمیمی و اثربخش با اولیا برقرار کند و مدرسه نباید جزیره‌ای جداافتاده از جامعه باشد.



وی افزود: مأموریت اصلی شما در آموزش و پرورش، ماموریت انسان‌سازی و تربیت نسل آینده است. هر دانش‌آموزی که وارد مدرسه می‌شود، بخشی از آینده کشور است و مسئولیت شما در قبال آنها بسیار فراتر از مدیریت یک ساختمان آموزشی است.