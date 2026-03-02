به گزارش خبرگزاری مهر، علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت: هیات دولت در پی شهادت حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای، ۷ روز تعطیل عمومی اعلام کرد که با توجه به نزدیکی لیالی قدر و تعطیلی مرتبط، تصمیم براین شد که تمامی کلاس های درس حضوری مدارس تا پایان سال جاری، تعطیل و کلاس درس و آموزش‌ها به صورت غیرحضوری و از طریق فضای مجازی(شبکه آموزشی شاد) ارائه شود.