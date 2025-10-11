به گزارش خبرنگار مهر، فریدون کلبادی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان با اشاره به وضعیت کلاسهای درس در استان گفت: با توجه به برنامه هفتم توسعه، میانگین تعداد دانشآموزان در هر کلاس درس در استان مازندران معمولاً بین ۲۲ تا ۲۴ نفر است، در حالی که برخی کلانشهرها متأسفانه با تعداد دانشآموزان بالای ۳۵ نفر در هر کلاس مواجه هستند.
وی افزود: در سال تحصیلی گذشته، هزار و ۷۰ کلاس درس با بیش از ۳۵ دانشآموز در استان داشتیم که این موضوع از نظر کیفیت آموزشی دغدغهبرانگیز بود.
کلبادی با بیان اینکه با اجرای برنامه هفتم توسعه توانستهایم این مشکل را بهبود بخشیم، اظهار کرد: از طریق اقدامات ساماندهی و برنامهریزی دقیق، این ۱۷۰ کلاس درس با تعداد بالای ۳۵ دانشآموز به شکل قابل توجهی مدیریت و اصلاح شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان مازندران همچنین تأکید کرد: مسائل جغرافیایی استان و پراکندگی جمعیت از جمله چالشهای مهم در ساماندهی کلاسها بوده که با هماهنگیهای انجام شده در چارچوب برنامه هفتم توسعه تلاش کردیم این مشکلات را برطرف کنیم تا شرایط بهتری برای آموزش دانشآموزان فراهم شود.
نظر شما