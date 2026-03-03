به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مسلم خانی دبیر ستاد بحران کیش اظهار کرد: هیچ هشدار تخلیه‌ای برای کیش صادر نشده است و مردم نگران نباشند چرا که آمادگی کامل برای مدیریت شرایط و شرایط اضطرار در جزیره وجود ندارد.

وی افزود: تمهیدات کامل جهت تامین کالاهای اساسی، ارزاق، دارو، سوخت و ذخیره سازی کالاهای اساسی و اقلام حیاتی مورد نیاز ساکنان به مدت چند ماه انجام شده و جای نگرانی نیست.

دبیر ستاد بحران کیش خاطرنشان کرد: شبکه های زیرساختی برق، آب و فاضلاب، مخابرات و سوخت در جزیره پایدار هستند و تمهیدات لازم جهت تامین منابع مورد نیاز آنها انجام شده و بنزین هم به میزان کافی در جزیره موجود است.