صداهای شنیده شده در کیش مربوط به تمرینات نظامی است

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز یکشنبه، شماری از ساکنان جزیره کیش گزارشهایی از شنیده شدن صداهایی همچون انفجار و شلیک را ثبت کردند.
بر اساس پیگیری خبرنگار مهر و تأیید منابع ذیربط، این صداها کاملاً مرتبط با برگزاری تمرینات نظامی در میدان تیر جزیره بوده است.
گفتنی است؛ تمرینات یادشده در چارچوب برنامههای دفاعی و امنیتی و با رعایت کامل استانداردهای ایمنی در حال اجراست و جای هیچ نگرانی وجود ندارد.
از شهروندان و ساکنان جزیره درخواست میشود ضمن حفظ آرامش، به هیچ عنوان به شایعات منتشرشده در فضای مجازی توجه نکرده و اخبار موثق را تنها از طریق منابع رسمی دنبال کنند.
