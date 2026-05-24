  1. استانها
  2. هرمزگان
۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۳۷

صداهای شنیده شده در کیش مربوط به تمرینات نظامی است

صداهای شنیده شده در کیش مربوط به تمرینات نظامی است

کیش - صداهای مهیب و متعدد شنیده شده در جزیره کیش، ناشی از اجرای تمرینات نظامی در میدان تیر این جزیره است.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز یکشنبه، شماری از ساکنان جزیره کیش گزارش‌هایی از شنیده شدن صداهایی همچون انفجار و شلیک را ثبت کردند.

بر اساس پیگیری خبرنگار مهر و تأیید منابع ذی‌ربط، این صداها کاملاً مرتبط با برگزاری تمرینات نظامی در میدان تیر جزیره بوده است.

گفتنی است؛ تمرینات یادشده در چارچوب برنامه‌های دفاعی و امنیتی و با رعایت کامل استانداردهای ایمنی در حال اجراست و جای هیچ نگرانی وجود ندارد.

از شهروندان و ساکنان جزیره درخواست می‌شود ضمن حفظ آرامش، به هیچ عنوان به شایعات منتشرشده در فضای مجازی توجه نکرده و اخبار موثق را تنها از طریق منابع رسمی دنبال کنند.

کد مطلب 6839988

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها