جلال موسوی، نایب‌رئیس کانون کامیون‌داران کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جابه‌جایی کالاهای اساسی از بنادر کشور، اظهار کرد: در حال حاضر تردد کامیون‌ها برای حمل کالاهای اساسی با هیچ‌گونه مشکلی مواجه نیست و در شبکه راه‌های کشور مانعی برای تردد ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای وجود ندارد.

وی افزود: روز گذشته در جلسه‌ای با وزیر راه و شهرسازی، موضوع تأمین سوخت ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای مورد بررسی قرار گرفت و مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تعهد کرد سوخت جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی به‌طور کامل تأمین شود.

موسوی ادامه داد: بر این اساس، در صورت نبود مشکل در مسیرهای تردد، از حیث تأمین سوخت و زیرساخت‌های جاده‌ای، مانعی برای فعالیت رانندگان وجود ندارد و کامیون‌ها می‌توانند نسبت به جابه‌جایی کالاهای اساسی اقدام کنند.

نایب‌رئیس کانون کامیون‌داران کشور با اشاره به تأکید وزیر راه و شهرسازی بر تسریع در روند ترخیص و حمل کالا، تصریح کرد: وزیر راه و شهرسازی دستور داد که کامیونداران فعالیت جابه‌جایی از گمرکات کشور خود را آغاز کنند، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی، فرآیندها با جدیت و سرعت بیشتری دنبال شود.

موسوی درباره آخرین وضعیت گمرکات بندری گفت: در شرایط کنونی، برخی گمرکات با با توجه به شرایط موجود آسیب دیده‌اند. به‌طور مشخص، به دلیل آسیب‌دیدگی، در حال حاضر فعالیتی از گمرک شهید باهنر انجام نمی‌شود.

وی ادامه داد: با این حال، فعالیت در گمرک شهید رجایی ادامه دارد. هرچند سطح فعالیت‌ها به میزان سابق نیست، اما روند کاری متوقف نشده و امور جاری در حال انجام است.

نایب‌رئیس کانون کامیون‌داران در پایان با تأکید مجدد بر عدم وجود مشکل در جاده‌ها خاطرنشان کرد: کامیون‌ها در حال تردد در محورهای مواصلاتی هستند و از نظر زیرساختی و اجرایی، مانعی برای حمل کالا وجود ندارد و از منظر ساختاری و تأمین سوخت، شرایط برای فعالیت ناوگان فراهم است.