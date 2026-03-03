مسعود حیدریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از توزیع کالاهای اساسی مردم به اندازه مافی در فروشگاه‌های دهگلان خبر داد و گفت: توزیع ۲۴ تن مرغ گرم و ۵ تن مرغ منجمد در سطح شهرستان توزیع شده است.

وی افزود: مرغ توزیع شده با قیمت مصرف کننده ۲۲۰ تومان در فروشگاه‌های سطح شهر موجود است.

مدیر جهاد کشاورزی در ادامه تصریح کرد: مقدار ۶ تن روغن در فروشگاها و اتحادیه تعاونی های تولیدی شهر توزیع شده است.

حیدریان در ادامه اضافه کرد: همچنین آرد توسط مباشرین روستایی و شهری توزیع شده و چهار نانوایی در سطح شهر سه شیفته کار می کنند.

حیدریان در پایان خطاب به شهروندان گفت: هیچ کمبودی برای کالای اساسی وجود ندارد،لذا برای دریافت این کالاها ازدحام نکنند.