مسعود حیدریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با از رونمایی اپلیکیشن ملی «بازرس‌یار» جهاد کشاورزی در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: اپلیکیشن «بازرس‌یار» با هدف افزایش مشارکت مردم در فرآیند بازرسی و نظارت بر بازار طراحی شده است.

وی افزود: کشاورزان از این پس می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری، درخواست‌ها و مسائل خود را از طریق این اپلیکیشن ثبت کرده و روند پیگیری و پاسخگویی را به صورت غیرحضوری دنبال کنند.

مدیر جهاد کشاورزی دهگلان ادامه داد: در این سامانه همچنین امکان گزارش تخلفات در حوزه بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و کودهای شیمیایی برای شهروندان فراهم شده است.

حیدریان با اشاره به ویژگی‌های این نرم‌افزار بیان کرد: این اپلیکیشن به صورت بومی طراحی شده و بر بستر اینترنت ملی فعالیت می‌کند.

وی تصریح کرد: نسخه فعلی این برنامه برای سیستم‌عامل اندروید طراحی شده و کاربران می‌توانند با انتخاب هر آیکن وارد بخش مربوطه شده و به سادگی درخواست یا گزارش خود را ثبت کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دهگلان در پایان خاطرنشان کرد: ارتباط مستقیم با مدیر، ثبت گزارش تخلفات، درخواست کود شیمیایی و سایر خدمات مرتبط از جمله قابلیت‌های پیش‌بینی شده در این اپلیکیشن است.

آدرس دسترسی به اپلیکیشن:

https://apperio.ir/m/I1F4-4331-502O-F7KC