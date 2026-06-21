به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی اظهار کرد: بقایای تفحص‌شده شهدای مدرسه شجره طیبه میناب روز ۹ تیرماه ۱۴۰۵ تشییع خواهد شد و جزئیات برگزاری این مراسم از سوی مراجع ذی‌ربط به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

وی در ادامه با تسلیت ایام محرم‌الحرام، بر ضرورت حفظ و انتقال رویدادهای تاریخی به نسل‌های آینده تأکید کرد و گفت: در بسیاری از جوامع، نمادها و نشانه‌هایی از وقایع مهم تاریخی و حملات دشمنان در شهرها حفظ و معرفی می‌شود؛ از این رو ضروری است نمایشگاهی از آثار و اسناد جنایات آمریکا برگزار شده و با ایجاد موزه و یادمان‌های مرتبط، این حوادث برای نسل‌های آینده ماندگار شود.

نفیسی همچنین با اشاره به نزدیک شدن سالروز حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایرباس جمهوری اسلامی ایران، خواستار برگزاری یادواره‌ای درخور این حادثه شد و بر تبیین ابعاد آن برای افکار عمومی تأکید کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان در ادامه بر ضرورت استفاده از تمامی ظرفیت‌های اجرایی، فرهنگی و مردمی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم تشییع بقایای تفحص‌شده شهدای مدرسه شجره طیبه میناب تأکید کرد.

نفیسی در پایان با اشاره به نزدیکی مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه ای( مدظله) و خانواده مکرمه ایشان بر استفاده از تمامی ظرفیت‌های اجرایی، فرهنگی و مردمی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم‌ تأکید کرد.