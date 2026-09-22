به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان صبح سه شنبه در جریان بازدید از مدرسه شجره طیبه میناب با اشاره به ابعاد حمله به این مدرسه اظهار کرد: ما نگران تکرار چنین جنایتی در هر نقطه‌ای از جهان هستیم و هدف از پیگیری این موضوع، برخورد با جنایت و جنایتکار است.

وی افزود: یکی از بخش‌های جنایت دشمن در مدرسه شجره طیبه میناب، مجروح شدن مستقیم بیش از ۱۰۰ دانش‌آموز دختر و پسر است؛ کودکانی که در جریان این حمله دچار جراحت شدند و خانواده‌های آنها نیز علاوه بر آسیب‌های جسمی، آسیب‌های روحی فراوانی را متحمل شدند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان ادامه داد: همه آزادگان جهان از وقوع این جنایت احساس درد کردند و باید توجه داشت که ما تنها با آمار شهدای این حادثه مواجه نیستیم، بلکه بیش از ۱۰۰ دانش‌آموز کودک نیز در کنار شهدا مجروح شده‌اند.

قهرمانی با اشاره به تأکید سخنگوی قوه قضائیه بر ضرورت توجه ویژه به دانش‌آموزان مجروح، گفت: باید ابعاد این جنایت و وضعیت کودکانی که در این حادثه آسیب دیده‌اند به گوش جهانیان برسد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط سنی این دانش‌آموزان، توجه به وضعیت روحی و جسمی آنها اهمیت ویژه‌ای دارد و باید کمک کنیم این کودکان هرچه سریع‌تر به روند عادی زندگی، درس و تحصیل خود بازگردند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین از اقدام سخنگوی قوه قضائیه برای دیدار با دانش‌آموزان و اهدای هدایایی به آنها خبر داد و گفت: در ابتدای برنامه، با دستور سخنگوی قوه قضائیه سراغ دانش‌آموزان رفتیم و کیف و هدایایی که برای آنها تهیه شده است، تقدیمشان کردیم تا این کودکان بتوانند با روحیه بهتر به درس و مشق خود بازگردند.