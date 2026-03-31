به گزارش خبرنگار مهر، محسن ابراهیمی نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری عصر سه شنبه در مراسم بزرگداشت شهدای دانش آموز که در گلزار مطهر شهدای دانش‌آموز دبستان شجره طیبه میناب با حضور نمایندگان دفتر آیت‌الله سیستانی برگزار شد، اظهار کرد: شهدا با نثار جان خود، مسیر عزت، استقلال، امنیت و سربلندی این کشور را هموار کردند و امروز وظیفه ماست که راه نورانی آنان را با عمل، صداقت و خدمت صادقانه ادامه دهیم.

‌وی با بیان اینکه فرهنگ شهادت بزرگ‌ترین سرمایه معنوی ملت ایران است، افزود: شهدای دانش‌آموز از پاک‌ترین و مؤمن‌ترین فرزندان این سرزمین بودند که با بصیرت، اخلاص و روحیه ایثار، نام خود را در تاریخ انقلاب اسلامی جاودانه کردند.

‌ابراهیمی تصریح کرد: شهدا تنها متعلق به یک نسل یا یک دوره خاص نیستند، بلکه چراغ راه همه نسل‌ها، به‌ویژه نوجوانان و جوانان امروز به شمار می‌روند و باید سیره، منش و آرمان‌های آنان به‌درستی برای دانش‌آموزان و آینده‌سازان کشور تبیین شود.

‌نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به برگزاری این مراسم در جوار گلزار مطهر شهدای دانش‌آموز دبستان شجره طیبه میناب، گفت: حضور در این مکان مقدس یادآور مسئولیت سنگین خانواده‌ها، آموزش و پرورش و مسئولان فرهنگی در زنده نگه داشتن یاد شهیدان و انتقال ارزش‌های انقلاب اسلامی به نسل جدید است.

‌وی با قدردانی از حضور نمایندگان دفتر آیت‌الله سیستانی از قم در این مراسم خاطرنشان کرد: این حضور نشان‌دهنده عمق پیوندهای دینی، فرهنگی و انسانی میان ملت‌های مسلمان است و می‌تواند زمینه‌ساز تقویت همدلی، انسجام و گسترش فرهنگ مقاومت و ایثار در جامعه باشد.

‌ابراهیمی ادامه داد: شهدا با فداکاری خود ثابت کردند که امنیت، آرامش و پیشرفت امروز کشور مرهون خون پاک آنان است و هر جامعه‌ای که بخواهد مسیر تعالی را طی کند، باید از مکتب شهدا الهام بگیرد.

‌وی تأکید کرد: پاسداشت مقام شهدا تنها برگزاری مراسم و یادواره نیست، بلکه مهم‌تر از آن، عمل به آرمان‌های آنان، پایبندی به ارزش‌های اسلامی، خدمت بی‌منت به مردم و حفظ وحدت و همدلی در جامعه است.