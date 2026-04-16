به گزارش خبرنگار مهر، شهلا محمدحسینی صبح پنجشنبه در دومین نشست هماهنگی برنامه روز دختر گفت: زنجیره شقایقهای دنا به یاد دختران شهید مدرسه شجره طیبه میناب با حضور دختران دانشآموز مقاطع مختلف تحصیلی روز یکشنبه سیام فروردین ساعت ۱۰ صبح در محل خیابان جمهوری اسلامی یاسوج برگزار میشود.
به گفته وی این برنامه فرهنگی با هدف گرامیداشت یاد و خاطره دختران شهید مدرسه شجره طیبه و همچنین آرزوی اقتدار پیروزی اقتدار و پیروزی ایران اسلامی برگزار میشود.
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: این برنامه به مناسبت ولادت با سعادت حضرت فاطمه معصومه(س) و روز ملی دختر با برنامه های متنوع و با مشارکت و همکاری دستگاههای اجرایی و گروههای جهادی بسیج دانشآموزی و بسیج جامعه زنان برگزار میشود.
