https://mehrnews.com/x3bw9s ۱۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۵۳ کد مطلب 6763981 استانها همدان استانها همدان ۱۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۵۳ مراسم تشییع شهدای جنایت آمریکایی صهیونیستی در همدان همدان- مراسم تشییع ۵ نفر از شهدای جنایت آمریکایی صهیونیستی در میدان امام خمینی شهر همدان برگزار شد. دریافت 18 MB کد مطلب 6763981 کپی شد مطالب مرتبط تشییع پیکر مطهر سرباز ولایت بر روی دستان مردم کاشمر یکی از دانشآموزان شهید مدرسه میناب در اندیمشک تشییع میشود مادر دو شهید دانش آموز: خون کودکان ما دشمنان را در خود غرق خواهد کرد تشییع پیکر مطهر شهدای دبستان دخترانه میناب تشییع پیکر شهید «علیمحمدی» در روستای دره چنار ملایر برچسبها تشییع شهدا فرهنگ ایثار و شهادت جنگ ایران و آمریکا
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