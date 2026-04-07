به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم چهلمین روز شهادت دانش آموزان و معلمان مدرسه «شجره طیبه» میناب با حضور عوامل محفل«ستاره‌ها» برگزار می‌شود.

این مراسم که امروز سه شنبه ۱۸ فروردین ماه از ساعت ۱۵ به نشانی بلوار حجاب تهران، روبروی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود با حضور احمد ابوالقاسمی، سیدکاظم روح‌بخش، حسنین الحلو و مجریان این برنامه حامد مدرس و احسان مهدی همراه خواهد بود.

محفل ستاره‌ها در این مراسم میزبان خانواده‌های معظم شهدا و عموم مردم به ویژه کودکان و نوجوانان خواهد بود، تا ضمن گرامیداشت یاد شهدای مظلوم میناب، با آرمان‌های آنان تجدیدمیثاق کنند. شرکت برای عموم آزاد است.

همچنین، در این مراسم و به یاد شهدای مدرسه میناب، بچه‌ها با روپوش مدرسه و نقاشی‌های هدیه به دانش‌آموزان شهید میناب حاضر شوند. علاقه‌مندان در صورت تمایل برای حضور در این محفل قرآنی می‌توانند عدد ۱۶۸ را به شماره ۳۰۰۰۱۱۵۲ ارسال کنند.

گفتنی است؛ مدرسه شجره طیبه میناب در نخستین روز از حمله آمریکایی صهیونیستی به ایران اسلامی در روز نهم اسفندماه هدف موشک های آمریکایی قرار گرفت و ۱۶۵ تن به شهادت رسیدند.