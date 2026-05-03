به گزارش خبرگزاری مهر، سردار بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت، در جمع تعدادی از فرهیختگان فرهنگی و اجتماعی کشور با اشاره به بیان شیوای قائد شهید، حضرت امام خامنهای (ره) مبنی بر اینکه؛ «اگر حادثهای برای این کشور رخ دهد، خداوند تبارک و تعالی مردم را مبعوث خواهد کرد»، اظهار داشت: باید دقت داشته باشیم و بدانیم این مبعوث شدن، رسالتآور است و هر کدام از ما یک رسول هستیم؛ باید وظایف خود را بهعنوان رسول بشناسیم و عمل کنیم.
سردار کارگر ادامه داد: همه ارکان نظام؛ یعنی رؤسای قوا، وزرا، استانداران، ائمه جمعه و جماعات، نیروهای مسلح و از همه مهمتر مردم ایران باید رسالت خود را بدانند؛ ملت ایران انصافاً رسالت خود را که همان حضور فعال و با بصیرت در میدان است، بهخوبی انجام دادهاند.
مردم ایران مثل کوه ایستادهاند
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت، ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی را بینظیر دانست و افزود: حضرت امام خمینی )ره) تاکید فرمودند، «مردم ایران از مردم زمان رسولالله بهترند»؛ در طول ۹ ماه گذشته، دو حمله شدید به کشورمان صورت گرفته است. رهبر معظم انقلاب اسلامی به شهادت رسیدند، فرماندهان ارشد نیروهای مسلح و مسئولان کلیدی در حوزه سیاسی و امنیتی به شهادت رسیدند و هر روز مورد حمله نظامی و موج رسانهای مخرب قرار گرفتند، اما مردم ما مثل کوه ایستادند.
وی با تحسین حضور مردم در میدان و خیابان طی بیش از دو ماه گذشته، علیرغم حملات دشمن آمریکایی-صهیونی و تحمل فشارهای اقتصادی، گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران زیر بمباران و تهدیدات دشمن، با حمایت و پشتیبانی مردم، رهبر جدید نظام مقدس جمهوری اسلامی را توسط مجلس شجاع خبرگان انتخاب کرد و امروز با یک اتحاد مقدس بین مسئولان و مردم، در یک موقعیت استثنایی قرار گرفته است.
مطالبه مردم از مسئولان کشور
سردار کارگر با اشاره به اینکه در موقعیتی قرار داریم که در تاریخ ایران و اسلام استثنایی است، بیان داشت: اگر از حماسه تاریخی حضور مردم بهرهبرداری نکنیم، معلوم نیست که این موهبت الهی مجدداً تکرار شود؛ مطالبه مردم از مسئولان این است که به هیچ وجه نباید در مواضعمان مسامحه یا مصالحهای از موضع ضعف صورت بگیرد.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت با بیان اینکه طبق نظرسنجیهای صورتگرفته، محبوبیت نیروهای مسلح در بالاترین سطح قرار دارد، بیان کرد: بر اساس نظرسنجیهای اخیر، بیش از دو سوم مردم، جنگ تحمیلی رمضان را باعث تثبیت و دوام جمهوری اسلامی میدانند.
افزایش محبوبیت نیروهای مسلح بعد از نبرد رمضان
وی با اشاره به نتایج نظرسنجیهای صورت گرفته تصریح کرد: پاسخدهندگان این نظرسنجیها، حضور دو سوم مردم در مراسم تشییع شهدا، مساجد، میادین و خیابانها را قابل تمجید میدانند و معتقدند محبوبیت نیروهای مسلح در طول این جنگ رشد خیلی خوبی داشته و نیروهای مسلح نزد سه چهارم مردم محبوبیت بالایی دارند و این در دنیا بیمانند است؛ قریب به دو سوم مردم در این نظرسنجی نیز اعلام کردهاند که اگر زیرساختهایی مانند برق هم مورد حمله قرار گیرد، از نظام حمایت و کاستیها را تحمل میکنند.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت، خاطرنشان کرد: بیش از دو سوم مردم از عملکرد مسئولان دولتی در تأمین مایحتاج اظهار رضایت کردهاند؛ همچنین بیش از سه چهارم مردم نسبت به موفق بودن عملیاتهای نظامی نیروهای مسلح ابراز خوشحالی کرده و این عملیاتها را موفقیتآمیز میدانند.
مردم ایران را برنده جنگ میدانند
سردار کارگر با بیان اینکه بیش از دو سوم مردم کشورمان، ایران را برنده جنگ و آمریکا و رژیم صهیونیستی را شکست خورده میدانند، اظهار داشت: بیش از دو سوم مردم نیز اعلام کردهاند که اگر شروط پایان جنگ، موضوع هستهای و تعطیلی غنیسازی اورانیوم باشد، نباید آنرا بپذیریم؛ همچنین بیش از دو سوم مردم اعلام کردهاند، نباید تنگه هرمز را بدون گرفتن امتیازهای لازم باز کنیم و این نظرسنجیها نشان میدهد که مردم پای کار نظام هستند.
حمله به ایران بهخاطر مسائل هستهای دروغ محض است
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت، گفت: ما در موضوع هستهای هزینههای زیادی دادهایم و حمله به ایران بهخاطر مسائل هستهای دروغ محض است؛ آنها همانطور که اعتراف کردند بهدنبال فروپاشی نظام جمهوری اسلامی بودند؛ اما دشمنان نظام از ملت ایران به خاطر حضورشان در میدان، تو دهنی خوردند و خودشان مطلع شدند و عقبنشینی کردند.
سردار کارگر موضوع هستهای را خط قرمز نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و عنوان کرد: امروز دشمن در بدترین وضعیت قرار دارد و در مخمصه گرفتار شده و دستوپا میزند، لذا نباید یقه دشمن را رها کنیم.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت با تاکید بر اینکه دشمنان ایران اسلامی باید محاکمه شوند، گفت: ترامپ، نتانیاهو، فرماندهان کودککُش صهیونیست و جنایتکاران آمریکایی در محکمهای توسط ملت ایران محاکمه خواهند شد و همان بلایی که بر سر صدام آمد، بر سر آنها هم خواهد آمد.
وی با بیان اینکه اغلب مردم حاضرند خسارت ببینند، اما از حق مسلم خودشان که موضوع هستهای است، عقبنشینی نکنند، خاطرنشان کرد: اگر انرژی صلحآمیز هستهای خود را حفظ نکنیم، آیندگان ما را نفرین خواهند کرد؛ یعنی اگر مسئله هستهای را رها کنیم، بهاصطلاح قبول کردهایم که ایران کشوری عقب افتاده و فقیر بماند؛ مگر انرژی هستهای فقط برای ساخت بمب هستهای است؟ برق، دارو، درمان بیماران، کشاورزی و بسیاری از علوم و صنایع ما به موضوع هستهای متصل است.
تنگه هرمز پاشنه آشیل دشمنان است
سردار کارگر در ادامه به موقعیت راهبردی و استثنایی تنگه هرمز اشاره کرد و افزود: ممکن است تنگههای هرمز دیگری در کشورمان وجود داشته باشد که باید شناسایی و از ظرفیت آنها بهخوبی استفاده کنیم؛ برخی بر این باورند که تنگه هرمز به اندازه برنامه هستهای اهمیت پیدا کرده است.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت در ادامه با اشاره به فرمایش حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه؛ اگر تنگه هرمز را درست مدیریت کنیم، نهتنها خودمان بلکه کشورهای منطقه نیز میتوانند از آن بهره ببرند، گفت: در جنگ تحمیلی سوم معلوم شد که تنگه هرمز پاشنه آشیل دشمنان است.
سردار کارگر هدف اصلی دشمنان را در جنگ اخیر نابودی ایران عزیز دانست و گفت: دشمنان در رسیدن به این هدف شوم به حول و قوه الهی و مقاومت ملت بزرگ ایران، ناکام ماندند و این آرزو را هم به گور خواهند برد؛ چون سنت الهی بر این قرار است که هر امتی و ملتی اگر عاقلانه، عالمانه و عازمانه ایستادگی و استقامت کند، در برابر دشمنان پیروز خواهد شد.
وی تصریح کرد: ما نباید از رئیسجمهور فاسد، مستکبر، منافق و اهل اپستین آمریکا بترسیم؛ او در نگاه مردم خودِ آمریکا و حتی جهان فردی فاسد است؛ لذا ما نباید از او ترسی داشته باشیم، چراکه ما خدا، ائمه معصوم علیهمالسلام و مردم مقاوم را داریم و این موقعیت فوقالعاده است.
ضرورت صلابت دستگاه دیپلماسی در مذاکرات
سردار کارگر در بخش دیگر سخنان خود با تأکید بر اینکه باید مواظب فریب و حیلههای دشمن باشیم، گفت: سیاستمداران و کسانی که برای کشور تصمیم میگیرند، باید مراقب فریب دشمن و عملیات روانی و رسانهای آن باشند.
وی گفت: رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه میبینند مردم چگونه پشت سرشان ایستادهاند و مواضع محکمی اتخاذ میکنند؛ مردم با تمام توان پشتیبان آنها هستند و الحمدلله سایه رهبری هم بر سر این کشور است و صراط مستقیم انقلاب اسلامی، همان صراط مستقیم امام خمینی عزیز و امام خامنهای شهید، اکنون در کشور جاری و ساری است.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت با تأکید بر اینکه دستگاه دیپلماسی، بهویژه وزیر امور خارجه، باید دلش قرص باشد و با صلابت و اقتدار در مذاکرات احتمالی حضور پیدا کند، افزود: امید نیروهای مسلح ابتدا به خدا و سپس به مردم است و تحت رهبری فرمانده معظم کل قوا حضرت آیتالله خامنهای، در مقابله با دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی محکم ایستادهاند و سیلی محکمی خورد و اگر مجددا دشمنان دست از پا خطا کنند، سیلیهای محکمتری میخورند.
نباید مردم را ناامید کنیم
وی با تأکید بر اینکه نباید مردم را ناامید کنیم و باید امیدوارانه عمل کنیم و همچون جنگ دفاع مقدس هشتساله، در عین جنگیدن خسارتها را جبران میکردیم، اظهار داشت: در این خصوص پیشنهاداتی تهیه و برای مسئولین مربوطه ارسال کردهایم.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت با اشاره به استقبال بینظیر مردم از پویش جانفدا گفت: بیش از ۳۰ میلیون نفر در پویش جانفدا ثبت نام کردهاند که در دنیا کمنظیر است و ما جوانان پایکار زیادی داریم که باید در این شرایط از ظرفیت آنها بهخوبی استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: نباید ناامید باشیم؛ این جنگ ممکن است امروز تمام شود، فردا تمام شود یا حتی طولانیتر باشد. ما باید ایرادات و اشکالات موجود را سریع برطرف کنیم.
سردار کارگر خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح در عین جنگیدن، در حال تولید تسلیحات و مهمات مورد نیاز خود هستند و مکانهایی که آسیب و خسارت دیده را اصلاح و بازسازی میکنند.
احتکار و گرانفروشی در جنگ خط قرمز است
سردار کارگر در بخش دیگر از سخنان خود با تأکید بر اینکه باید جلوی گرانیهای بیحسابوکتاب گرفته شود، گفت: ستاد تنظیم بازار و تعزیرات اقدامات خوبی در این خصوص انجام دادهاند که باید ادامه پیدا کند. یکی از مواردی که باید در این شرایط به آن توجه شود، احتکار و گرانفروشی است و این دو مورد در جنگ باید خط قرمز باشد.
رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور با قدردانی از دولت برای فراوانی اجناس در بازار تأکید کرد: در مسئله احتکار و گرانفروشی، مسئولین باید عنایت خاصی داشته باشند.
حزبالله لبنان هر روز بهتر از روز قبل عمل میکند
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت با بیان اینکه باید در حوزه رسانه بهگونهای عمل کنیم که مردم دچار یأس و ناامیدی نشوند، گفت: دشمن امروز در بدترین وضعیت قرار گرفته است؛ در حوزه مقاومت نگاه کنید، بحمدالله حزبالله لبنان هر روز بهتر از روز قبل عمل میکند و با ابتکاراتی که در حوزه نظامی، تسلیحاتی و پهپادی انجام دادهاند، دشمن صهیونیستی را سردرگم کرده و آنها را زمینگیر کردهاند.
سردار کارگر گفت: جمهوری اسلامی ایران امروز در موقعیت ممتازی قرار دارد و عزت و برافراشته شدن پرچم جمهوری اسلامی ایران خاص این ملت است؛ مردم، نیروهای مسلح و مسئولان کشور امروز پای کار هستند.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت در ادامه با اشاره به آیه کریمه «إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا»، خاطرنشان کرد: قائد شهید حضرت امام خامنهای فرمودند ما به قله نزدیک هستیم و انتهای راه سختیهای خودش را دارد. اگر ما به قله نزدیک نبودیم، دشمن به ما حمله نمیکرد. ما موفقیتهای خوبی کسب کردهایم، لذا دشمن به ما حمله کرده است. اگر ما یک کشور و نظام ضعیف و مردمی ضعیف داشتیم، دشمن به ما حمله نمیکرد.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی توسط امام خمینی (ره) بنا نهاده شد و توسط امام خامنهای شهید مستحکم شد، افزود: امام خامنهای عزیز با تدابیری که داشتند این کشور را محکم بار آوردند و ما مطمئن هستیم که در دوران رهبری حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای، وضعیت کشور نسبت به قبل بهتر خواهد شد.
وضعیت کشور روزبهروز بهتر میشود
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت گفت: اگر این گردنه را رد کنیم، مسلم بدانید که ما در دنیا جزو کشورهای اول و قدرتهای بزرگ محسوب خواهیم شد. امروز نیز آمریکاییها و اروپاییها ایران را قدرت چهارم دنیا معرفی میکنند و این مسئله مهمی است. ما باید تحمل کنیم و نباید زیر بار ذلت و زور برویم.
سردار کارگر گفت: مردم مطمئن باشند که مسئولین عزتمندانه در همه صحنهها حاضر خواهند شد و بحمدالله با مدیریت و تدابیر مقام معظم رهبری، حتماً ما عزتمندانه از این جنگ خارج خواهیم شد و مردم خواهند دید که وضعیت کشور روزبهروز بهتر خواهد شد.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس با بیان اینکه ما نباید فریب سخنان رئیسجمهور آمریکا را بخوریم، گفت: اینکه رئیسجمهور آمریکا نامه مینویسد به سنا و کنگره و اعلام میکند این جنگ تمام شده است، باید حواسمان باشد که خدای نکرده غافلگیر نشویم. مردم حواسشان باشد که ما هنوز در وضعیت جنگی هستیم و باید کاملاً مراقبت کنیم. این افراد بسیار کذاب و دروغگو هستند؛ آنها در عین مذاکره به ما حمله کردند.
تنگه اُحد ما امروز وحدت ماست
وی در پایان با تأکید بر اینکه نیروهای مسلح ما هوشیار و آماده برای هر شرایطی هستند، گفت: مردم و مسئولین ذیربط در کشور باید آماده و هوشیار باشند. اگر لحظهای غفلت کنیم، دشمن از این غفلت نهایت سوءاستفاده را خواهد کرد؛ لذا باید دقت کنیم؛ حالا که داریم به اهدافمان میرسیم و به پیروزی دست پیدا میکنیم، این «تنگه اُحد» را رها نکنیم. تنگه اُحد ما امروز وحدت، تبعیت از مقام معظم رهبری و پشتیبانی از نیروهای مسلح است و مردم این تنگه اُحد را که تا به حال حفظ کردهاند، انشاءالله از این به بعد هم حفظ خواهند کرد.
