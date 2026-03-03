به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی پیش از ظهر سه شنبه در ستاد هماهنگی و برنامه ریزی استان با اشاره به شرایط حساس کشور، تأکید کرد: ایران با اقتدار در برابر دشمنان ایستاده و اقدامات خصمانه علیه مراکز غیرنظامی تلاشی ناکام برای ضربه‌زدن به اراده ملت است؛ در همین حال مازندران با آمادگی کامل میزبان هموطنان بوده و هیچ کمبودی در استان وجود ندارد.

وی با تشریح وضعیت کنونی کشور اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در شرایطی قرار دارد که دشمنان با تمام توان درصدد فشار و ایجاد ناامنی روانی هستند، اما ملت ایران همچنان استوار و سربلند ایستاده است.

وی با اشاره به هدف قرار گرفتن برخی مراکز غیرنظامی از سوی دشمنان افزود: حمله به بیمارستان‌ها، مدارس و زیرساخت‌های خدماتی نشان‌دهنده استیصال بدخواهان است که می‌کوشند با ایجاد رعب و نگرانی، اراده مردم را تضعیف کنند، غافل از اینکه انسجام ملی بیش از گذشته تقویت شده است.

استاندار مازندران همچنین با حمایت از دولت چهاردهم تصریح کرد: دولت در کنار مردم قرار دارد و مسئولان با تمام ظرفیت در حال خدمت‌رسانی هستند و از هیچ تلاشی برای تأمین آرامش و رفاه مردم دریغ نخواهند کرد.

وی با بیان اینکه مازندران همواره پناه و میزبان هموطنان از سراسر کشور بوده است، گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی استان در آماده‌باش کامل قرار دارند و اطمینان می‌دهیم در حوزه‌های مختلف از جمله تأمین کالاهای اساسی و خدمات عمومی هیچ کمبودی وجود ندارد.

یونسی رستمی در پایان از همراهی مردم استان قدردانی کرد و افزود: همدلی و حمایت مردم مازندران پشتوانه‌ای ارزشمند برای مسئولان و نیروهای مدافع امنیت کشور است.