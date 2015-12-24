پایان حاشینه نشینی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی در کارگروه فرهنگی اجتماعی مازندران که در شهرستان آمل برگزار شد، با تأکید براینکه به دنبال پایان حاشیه‌نشینی در استان هستیم، گفت: مناطق حاشیه‌نشین بر اساس مؤلفه‌هایی که بهزیستی تعریف کرده باید پاک‌سازی شود و تا پایان ۹۵ حاشیه‌نشینی در شهرستان‌های استان نداشته باشیم.

وی بابیان اینکه ما متولی مردم هستیم و باید برای رفاه تمامی طبقات جامعه تلاش کنیم، بیان داشت: نظام مقدس ما از هیچ تلاشی برای رفع مشکلات مردم دست برنداشته است و با اینکه شرایط اقتصادی دولت امروز مطلوب نیست اما دولت در این شرایط سخت به‌خوبی کار می‌کند و تلاش دارد تا مشکلات مردم را کاهش دهد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران با تاکید براینکه رسیدگی به محلات آسیب‌پذیر و آلوده ازجمله اولویت های دولت بوده است، ابراز داشت: کارهایی که در محلات آلوده صورت گرفته است بر اساس مؤلفه‌های موجود کارهای ارزشمندی بوده است ولی نقص‌هایی وجود دارد که تلاش می‌کنیم ضعف‌ها را کاهش دهیم.

یونسی ادامه داد: به همت نیروی انتظامی ودستگاه های اجرایی استان ۳۰ نقطه آلوده به مواد مخدر استان مازندران بهسازی صورت گرفته است و به‌زودی برای پنج محل آلوده دیگر تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی افزود: بهزیستی استان مازندران در حال شناسایی محلات بوده چراکه محلات مختلف یکسری شاخصه‌هایی دارند و بر اساس طرحی که داده‌شده است محلات آسیب‌پذیر جداشده و به سمت بهسازی خواهند رفت.

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران بابیان اینکه عباس‌آباد پایلوت محلات آلوده کشور انتخاب‌شده است، اذعان داشت: کارهای بسیار زیادی در این منطقه صورت گرفته و تلاش‌های زیادی شده است که امروز از استان‌های مختلف کشور برای بازدید از این منطقه به عباس‌آباد سفر می‌کنند.

علی یونسی از تفکیک متکدیان در استان خبرداد و گفت: متکدیانی که مجرم هستند در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌گیرند و متکدیانی که واقعاً نیازمند هستند تحت پوشش بهزیستی مازندران کمیته امداد قرار خواهند گرفت.

وی بابیان اینکه مرکز نگهداری متکدیان در سه مرکز آمل، ساری و تنکابن راه‌اندازی شده است، بیان داشت: به دنبال استانی بدون متکدی هستیم.