خبرگزاری مهر-گروه استانها:مردم مؤمن و ولایتمدار دیار اردبیل،در سوگ فقدان رهبر عزیزشان، سید علی خامنه‌ای، اشک ماتم می‌ریزند و یاد و خاطره سال‌ها رهبری و هدایت ایشان را گرامی می‌دارند.

نصب پرچم‌های عزا در اردبیل

از نخستین ساعات اعلام خبر شهادت مظلومانه قائد امت اسلامی حضرت آیت الله‌العظمی امام خامنه‌ای(قدس سره) ،میادین شهر از جمله میدان عالی‌قاپو، بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی و مساجد تاریخی شهر مملو از جمعیتی شد که با چشمانی اشکبار گرد هم آمده بودند. پرچم‌های سیاه بر سردر ادارات و مغازه‌ها نصب شده و صدای قرآن و زیارت عاشورا فضای شهر را عطرآگین کرده است.

اردبیل که همواره به عنوان «دارالارشاد» و شهر عشق به اهل‌بیت(ع) شناخته می‌شود، این بار نیز جلوه‌ای از وفاداری و دلبستگی خود را به نمایش گذاشت. پیر و جوان، زن و مرد، با حضور در مراسم عزاداری، از سال‌های مجاهدت، صبر و استقامت رهبری سخن می‌گویند و ایشان را «سیدشهدای ایران اسلامی» می‌خوانند.

اردبیل بار دیگر در سوگ بزرگی از تبار سادات نشسته است

سخنرانان در مساجد و هیئات مذهبی، با یادآوری نقش ایشان در هدایت کشور در برهه‌های حساس تاریخ معاصر، بر ضرورت حفظ وحدت، همدلی و ادامه مسیر آرمان‌ها تأکید کردند. فضای شهر، حال‌وهوای محرم را تداعی می‌کند؛ گویی اردبیل بار دیگر در سوگ بزرگی از تبار سادات نشسته است.

امشب نیز مراسم شمع‌افروزی،دستجات عزاداری،سوگواری و قرائت دعای توسل در نقاط مختلف شهر برگزار خواهد شد و مردم، با زمزمه دعا، برای علو درجات آن رهبر فقید طلب رحمت الهی خواهند کرد و انزجار خود را از آمریکای استکبار و رژیم منهوس و ملعون اسراییل اعلام خواهند کرد.

اردبیل، شهر حسینی، امروز یکپارچه عزا است؛ عزایی که از عمق ارادت مردمی برمی‌خیزد که سال‌ها دل در گرو هدایت و رهبری مرجع و مقتدای خویش داشته‌اند.

تجمع بزرگ امت شهید پرور اردبیل برگزار می‌شود

علی نور علیپور ریس هیات مدیره خانه مطبوعات استان اردبیل در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فردا چهارشنبه تجمع بزرگ امت شهید پرور اردبیل در شهادت امام و مقتدای خود با حضور هیئت های مذهبی، دستجات عزاداری و ادارات برگزار خواهد شد.

وی گفت: اصحاب رسانه به صورت پرشور در این برنامه شرکت گسترده ای خواهند کردو از عموم اهالی رسانه وخانواده هایشان به حضور در این تجمع در پیاده راه عالی قاپو دعوت می‌شود.

این داغ ما را سست نمی‌کند

یکی از شهروندان روزه دار اردبیلی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: ما سال‌ها زیر سایه رهنمودهای رهبرمان زندگی کردیم و امروز داغدار او هستیم. اما این داغ، ما را سست نمی‌کند؛ بلکه عزم‌مان را برای ایستادگی و حفظ عزت و استقلال کشورمان راسخ‌تر می‌کند. ما ملت مقاومی هستیم و اجازه نمی‌دهیم دشمنان از اندوه ما سوءاستفاده کنند.

وی در ادامه تأکید کرد: خونخواهی رهبر عزیزمان و دیگر شهدای این سرزمین، پیش از هر چیز در حفظ وحدت ملی، تقویت توان دفاعی و ادامه راه آنان معنا پیدا می‌کند. پاسخ ما به هر تهدیدی، انسجام، هوشیاری و تکیه بر توانمندی‌های مشروع دفاعی کشور است؛ همان مسیری که همواره بر آن تأکید شده است.

در مجموع، آنچه امروز در اردبیل دیده می‌شود، تنها یک مراسم سوگواری نیست؛ بلکه تجلی پیوند عمیق مردم این خطه با آرمان‌ها و باورهایی است که سال‌ها حول محور رهبری شکل گرفته است. اشک‌ها، پرچم‌های عزا و حضور گسترده اقشار مختلف، نشان می‌دهد که این اندوه جمعی، ریشه در اعتقادات و دلبستگی‌های عمیق مذهبی و انقلابی مردم دارد و به نمادی از همبستگی و وفاداری تبدیل شده است.

از دل این سوگ، پیام وحدت، هوشیاری و استمرار مسیر برمی‌خیزد؛ مسیری که مردم اردبیل بر تداوم آن تأکید دارند. آنان معتقدند پاسداشت یاد و نام رهبر فقید، در حفظ انسجام ملی، تقویت روحیه مقاومت و حرکت در چارچوب منافع و عزت کشور معنا پیدا می‌کند؛ پیامی که در تجمع‌ها و آیین‌های عزاداری این روزها به‌روشنی شنیده می‌شود.