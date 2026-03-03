به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر پاک و مطهر شهدای امنیت «جعفر گلشنی»، «فرهاد بیرامی»، «مهدی جاوید»، «علی دشتی»، «رضا جلالی» و «میلاد اصغری» روز سه‌شنبه با حضور مسئولان و مشارکت پرشور مردم شهرهای نقده و محمدیار برگزار شد.

پیکر ۴ نفر از این شهدا در شهر نقده و ۲ تن دیگر در شهر محمدیار با حضور گسترده مردم، مسئولان و خانواده‌های معظم شهدا به خاک سپرده شد.

این مراسم در شهر محمدیار، میدان سادات و در شهر نقده، خیابان ورزش و مقابل اداره ورزش و جوانان انجام شد.

روز گذشته در پی تعرض هوایی رژیم کودک‌کش صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به حوزه شهری ثارالله نقده، ۶ نفر از پرسنل مستقر در این مجموعه به شهادت رسیدند.