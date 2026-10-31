به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته امداد استان تهران در راستای اجرای برنامه‌های حمایتی و معنوی خود، دومین کاروان زیارتی حضرت ام‌البنین (س) را با حضور ۱۸۴ دانش‌آموز دختر یتیم و مادرانشان به عتبات عالیات اعزام کرد.

حمید طاهری جبلی، مدیرکل کمیته امداد استان تهران، با اشاره به جزئیات این اعزام اظهار کرد: ۱۸۴ نفر از دانش‌آموزان دختر تحت حمایت این نهاد به همراه مادرانشان، به‌عنوان مهمانان حرم حسینی (ع) به زیارت عتبات عالیات مشرف شدند.

وی هدف از اجرای این برنامه را ارتقای روحیه نشاط، تقویت باورهای دینی و اجرای برنامه‌های تربیتی و معنوی برای مددجویان عنوان کرد.

طاهری جبلی با بیان اینکه این کاروان با مشارکت خیرین و نیکوکاران اعزام شده است، افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و همدلی نیکوکاران، زمینه تشرف دانش‌آموزان یتیم و مادرانشان به زیارت ائمه اطهار (ع) و آشنایی با فرهنگ عاشورا را فراهم کرده است.

این کاروان دومین گروه از سلسله اعزام‌های زیارتی ویژه مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان تهران به شمار می‌رود که با مشارکت نیکوکاران برگزار شد.