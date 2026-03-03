به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، گزارشات میدانی حاکی از آن است که شرکت های توزیع گاز در هند روند محدود کردن عرضه به مشتریان داخلی این کشور را کلید زده اند.

اصلی ترین دلیل این‌ اقدام، توقف تولید گاز در میادین اصلی تولید گاز طبیعی مایع شده در قطر عنوان شده است.

در حال حاضر ۳ شرکت هندی گیل، شرکت نفت هند و پترونت اعلام کرده اند که فروش گاز به مشتریان در داخل هند را کاهش می دهند.

در حالی که رسانه هایی نظیر اویل پرایس، حمله پهپادی به تاسیسات گازی قطر در دو منطقه «مسیعید» و «راس لفان» را دلیل توقف تولید گاز در این کشور عنوان کرده‌اند اما موسسه کپلر راز پنهان توقف تولید گاز قطر را نبود امکان ذخیره سازی گاز در غیاب امکان عبور کشتی های حمل گاز از تنگه هرمز عنوان کرده است.

قطر ۲۰‌ درصد از گاز LNG بازار جهانی را تأمین می‌کند و در نبود عرضه گاز این کشور، قیمت گاز در بازار جهانی و به خصوص در اروپا روند افزایشی شدیدی را در پیش گرفته است.