به گزارش خبرنگار مهر، توقف تولید گاز در قطر و اعمال محدودیت در تردد نفتکش ها و کشتی های حامل گاز طبیعی موجب شده تا قیمت گاز در بازار جهانی با جهشی سنگین مواجه شود.

به گزارش بلومبرگ، قیمت گاز به فاصله چند روز از آغاز جنگ ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی هم اکنون ۲ برابر شده و فشار اقتصادی به خصوص بر کشورهای اروپایی را افزایش داده است.

پس از توقف خرید گاز روسیه توسط اتحادیه اروپا، طی ماه های گذشته وابستگی این اتحادیه به واردات گاز از حوزه خلیج فارس برای تامین نیاز خود به شدت‌ افزایش یافته است.

ارزیابی ها حاکی از آن است که در صورت تداوم بحران در خاورمیانه و اعمال محدودیت تردد در تنگه هرمز این روند افزایش قیمت گاز ادامه پیدا کرده‌ و اقتصاد شکننده اروپا را بیش از پیش درگیر خواهد کرد.

البته در مسیر افزایش قیمت گاز در بازار جهانی فقط بسته شدن تنگه هرمز موثر نبوده بلکه توقف تولید گاز LNG در قطر به خاطر نبود امکان ذخیره سازی هم مزید بر علت بوده است.